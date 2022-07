Parastinchi multisport: il confronto definitivo e l'offerta su Amazon 

McDavid Hexforce

I parastinchi più amati dai professionisti sono senza dubbio i McDavid Hexforce, la sua tecnologia Hex permette di adattarsi perfettamente al tuo corpo assorbendo e disperdendo l'impatto del colpo, l'aderenza al corpo risulta inoltre molto efficace per la circolazione e la sua stabilizzazione. I McDavid sono dotati inoltre di tecnologia HDC con l'obiettivo di mantenere freschi e asciutti favorendo l'eliminazione dell'umidità allontanando il sudore dalla pelle. La sua lunghezza estesa permette una migliore vestibilità e un'ulteriore protezione a tagli e graffi.

Ecco i McDavid HexForce in offerta su Amazon

Flex-GXPro

Flex-GXPro sono i parastinchi più leggeri in vendita su Amazon con un peso di soli 55 grammi che non impedisce però di assorbire l'impatto del colpo di oltre il 20% in più rispetto a parastinchi tradizionali. Le protezioni si adattano alla forma della tua gamba risultando comodi e sicuri, regalandoti il massimo del comfort per le tue prestazioni. Sono disponibili in tre modelli: X-Selection, Custom Design, con la possibilità di personalizzare lo sfondo dei tuoi parastinchi o Team.

Ecco i Flex-GXPro su Amazon

Ultimi dettagli sui parastinchi in offerta

L'ultima caratteristica che differenzia i due tipi di parastinchi è il prezzo. Il migliore per rapporto qualità-prezzo è senza dubbio il McDavid Hexforce, in offerta su Amazon che ti permette di risparmiare oltre 10€ con uno sconto del 30%. Prezzo 39€, scontato 28,01€.

I parastinchi Flex-GXPro, marchio di GEARXPro, è un prodotto Made in Italy di ottima qualità con un prezzo che si posiziona tra i più alti del settore. Il suo prezzo tra i vari modelli oscilla tra i 46€ e i 58€.