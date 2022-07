Subbuteo retro ufficiale AS Roma 82-83 in offerta su Amazon

Il gioco ideale per grandi e piccini, per collezzionisti e veri tifosi è il Subbuteo Retro ufficiale AS Roma , con la squadra campione d'Italia dell'anno 82-83. Rivivi le emozioni di quell'anno riproducendo le migliori azioni che hanno portato al secondo scudetto dei giallorossi. Amazon offre inoltre la possibilità di comprare il prodotto con il 25% di sconto, da un prezzo di 41,99€ a 31,31€.

Subbuteo, storia e declino

Il subbuteo nasce nel 1946 in Inghilterra prendendo spunto da un gioco nato circa vent'anni prima. Il nome richiama quello di un volatile, grazie alla passione dell'inventore del gioco Peter Adolph, che inizialmente gli voleva dare il nome di "Hobby" proprio come il nome di un falcone. Il brevetto era però impossbile da registrare così adattò il nome latino del medesimo volatile "Falco Subbuteo" dato il suo particolare becco che richiama proprio il gesto del dito che colpisce il giocatore. In Italia conose il suo massimo splendore a partire dagli anni settanta finendo per scomparire all'inizio degli anni 2000 non riuscendo a colmare il gap con i nuovi videogiochi calcistici. Subbuteo resta però impresso nella mente di quei bambini che a partire dagli anni settanta riproducevano le azioni dei loro idoli sul proprio campo da tavolo al punto da creare una federazione, FISCT, e una lega, LSN che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo del Subbuteo, nel pieno rispetto dei valori della sportività e dell'associazionismo.

Caratteristiche e opinioni degli utenti

Il Subbuteo Retro AS Roma, prodotto ufficiale della società, comprende due squadre con figure retro base stilo anni '80 una delle quali personalizzata Lupa vincitrice dello scudetto 82-83. La dimensione del prato è di 110,5 x 70 cm, appena più piccolo del normale campo da gioco adatto quindi ai più piccoli o chi ha appena iniziato a giocare ma soprattutto per i collezionisti. Un'utente dice infatti: "Del subbuteo classico ha i giocatori, la pallina ed i portieri... per il resto il telo è più piccolo. Per iniziare o riprendere questo fantastico gioco il prodotto va più che bene! Soprattutto se si vuole iniziare al gioco i più piccoli" .

Acquistabile su Amazon con il 25% di sconto