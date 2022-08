Cintura da palestra: come funziona e quale scegliere

La cintura da palestra non è solo uno strumento per atleti di crossfit o bodybuilder. Può essere un supporto anche per chi pratica ad un livello amatoriale. Lo scopo della cintura è aumentare la pressione intra-addominale per avere una maggiore stabilità e per offrire un migliore coinvolgimento dei muscoli di supporto al movimento. Di base la funzione che si cerca con la cintura è una maggiore compattezza del naturale meccanismo del core e del muscolo addominale.

Come si indossa una cintura da palestra

La cintura va strtta forte e spinta contro l'addome. Deve dare sensazione di stabilità e robustezza su tutto il core.



Per quali esercizi è utile la cintura da palestra

Gli esercizi dove la funzione del core e la compattezza della postura sono necessari per una corretta esecuzione, trovano utilità nell'uso della cintura. Specialmente gli esercizi cosiddetti fondamentali in tutte le loro varianti: Squat, Stacco, Rematore, Military press.

Vantaggi nell'uso della cintura

Può prevenire lesioni nella parte bassa della schiena durante il sollevamento pesi

Può aumentare le prestazioni migliorando la postura e l'esecuzione

La compatezza che offre permette un leggero incremento della forza dovuto alle dinamiche meccaniche di sollevamento.

Quale cintura da palestra scegliere

Ci sono tantissimi siti verticali che offrono diverse guide all'acquisto della cintura per esigenze specifiche. L'intento di questo articolo invece è quello di fornire al lettore una cintura adatta a diversi scopi e senza spendere una fortuna, mantenendo tuttavia un'alta qualità.

Bullstep Cintura Palestra Uomo/Donna in cuoio di vacca

Ecco le caratteristiche principali