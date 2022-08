Maglia De Ketelaere 90 - Milan 2022/2023 - Replica ufficiale

Ieri sera abbiamo assistito alla prima ora da milanista di Chales De Ketelaere , il nuovo trequartista centrale della squadra milanese che, nonostante fosse la sua prima volta sul campo con la maglia rossonera, si è già fatto notare. Insomma, le nostre squadre preferite sono tornate in campo e hanno accolto dei nuovi elementi estremamente promettenti. Se siete quindi pronti anche voi a tornare allo stadio e volete farlo indossando i colori della vostra squadra del cuore, dovete assolutamente approfittare della maglia di De Ketelaere in offerta su Amazon.

La maglia è perfetta da utilizzare sia da spettatori che durante le partite con i vostri amici, è realizzata al 100% in poliestere, un tessuto che si adatta perfettamente al corpo e lavabile comodamente in lavatrice a basse temperature. Questo materiale garantisce alla maglia di rimanere come nuova, lavaggio dopo lavaggio, quindi potrete utilizzarla senza il timore di rovinarla, in ogni occasione sportiva.

Maglia De Ketelaere 90 Milan: prezzo su Amazon

La maglia di De Ketelaere è disponibile sulla piattaforma Amazon a un prezzo davvero alla portata di tutti; il prezzo è di 29,90 euro e non varia in base alla taglia scelta. Tenete in considerazione che si tratta di una replica ufficiale autorizzata dalla società sportiva, come si evince dalla dicitura Official Product, presente sull’etichetta e sul colletto.

L’acquisto di questo prodotto su Amazon è estremamente facile e intuitivo, vi basterà selezionare la taglia che preferite - come potrete notare le taglie per i bambini variano in base alle fasce di età, mentre per gli adulti il riferimento è quello standard - e mettere la maglia di De Ketelaere nel carrello, per poi procedere all’acquisto. Che si tratti di un regalo per voi o per qualche vostro amico tifoso, non preoccupatevi troppo riguardo alla taglia, è sempre possibile effettuare un reso e cambiare la taglia.

Maglia di De Ketelaere, originale al 100%

Le maglie da gioco sono il gadget sportivo preferito dai tifosi di tutto il mondo, per questo motivo le squadre mettono a disposizione le repliche ufficiali, adatte alle tasche di tutti i tifosi. La replica ufficiale viene rilasciata su licenza direttamente dalla società Milan. Questo non significa che sia un falso, anzi. All'interno dell'etichetta è presente l'ologramma di prodotto ufficiale che ne garantisce l'assoluta autenticità.

Ciò che più vi stupirà di questo prodotto è la grafica in altissima risoluzione sia sul lato frontale che su quello posteriore. La maglia del Milan di De Ketelaere è perfetta per i bambini dai 2 ai 12 anni, ma è anche adatta ai più grandi con le misure che variano dalla S fino alla doppia XL. La maglia proposta è la divisa home, la classica casacca a strisce rosse e nere decorate con lo stemma tricolore al centro e il simbolo del Milan all'altezza del cuore. Sulle maniche sono ricamate delle piccole fasce verdi, bianche e rosse.

