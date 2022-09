Oppo Reno 6 Pro 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

Muoversi nella vasta gamma degli smartphone non è certo facile, vista l'incredibile scelta che presenta il mercato. In un momento particolarmente complicato dal punto di vista economico per molte persone, scegliere un telefono performante ad un prezzo concorrenziale è diventata quasi una necessità. Proprio in quest'ottica si inserisce un'azienda come la cinese Oppo , che ormai da anni è entrata nella top 5 dei maggiori produttori di telefoni cellulari di ultima generazione. Un ottimo esempio di uno smartphone che unisce grandi prestazioni ad un prezzo accessibile è l'Oppo Reno 6 Pro 5G , acquistabile in offerta su Amazon.

Oppo Reno 6 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il telefono si presenta con un design semplice ma accattivante grazie alla lavorazione Oppo Glow 3.0 che rende la scocca in vetro ancora più brillante nelle varianti Stellar Black, Arctic Blue e Lunar Grey; più liscio al tatto e resistente ai graffi e alle impronte. L'ampio display Amoled da 6.5 pollici con refresh rate a 90hz, si colloca tra i migliori supporti della sua categoria. Anche le prestazioni del telefono sono davvero interessanti a partire dalla RAM che ammonta a ben 12GB

Lo smartphone monta inoltre il processore 5G di ultima generazione Qualcomm Sanpdragon 870. Tra le altre caratteristiche interessanti, lo spazio di archiviazione ben 256GB e il sistema di ricarica rapida Oppo SuperVOOC 2.0 consente di ricaricare il 25% della batteria in soli 5 minuti. Il sistema operativo installato è Android 11. In materia di sicurezza troviamo il sensore per la scansione delle impronte digitali, direttamente integrato nel display e la tecnologia per il riconoscimento facciale. Per quanto riguarda il sistema di tracciamento Oppo Reno 6 Pro 5G ha un ottimo sistema GPS, coadiuvato da altre tecnologie di altissimo livello.

Foto e video con Oppo Reno 6 Pro 5G

Anche gli amanti della fotografia non rimarranno delusi nell'acquistare l'Oppo Reno 6 Pro 5G, che offre un supporto versatile e spendibile in tutte le situazioni e condizioni. Il telefono è dotato dell’innovativa tecnologia Video e Foto Ritratto con effetto Bokeh che consente di creare ritratti video innovativi e perfetti. Inoltre grazie alla tecnologia AI Highlight Video 2.0, Reno6 Pro è in grado di regolare automaticamente le impostazioni luminose dei video in qualsiasi contesto. Il sistema è a Quad Camera, composto da 50MP + 16MP + 13MP + 2MP, con il sensore principale Sony IMX766 da 1.56 pollici che integra un sistema autofocus molto efficiente.

Audio e connettività

Grandi prestazioni anche per quanto riguarda il comparto audio, visto che il telefono utilizza speaker stereo ultra-lineare. Tecnologia in grado di migliorare l’esperienza d’utilizzo, rendendo il suono molto più dinamico, grazie anche al Dolby Atmos. In materia di connettività lo standard 5G amplia e non poco le frequenze di rete. Sono presenti WiFi 6 e Bluetooth con standard 5.2, oltre l'NFC con il quale è possibile gestire i pagamenti contactless. Lo smartphone prevede uno slot dual sim, per gestire il traffico di due schede telefoniche sempre attive.

Prezzo e disponibilità dello smartphone

Il prezzo di mercato del modello Oppo Reno 6 Pro 5G originariamente era di 799 euro poi scontato dalla stessa azienda a 599 euro, tuttavia Amazon offre occasioni da non perdere per acquistare un telefono dalle grandi prestazioni. L'offerta Top di Amazon è di 349 euro, previsto fino al termine della promozione o fino all'esaurimento del prodotto. Per procedere all'acquisto il meccanismo è semplice: andare sulla pagina dell'offerta e procedere con il pagamento.

