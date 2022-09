Come scegliere la racchetta di Padel per esigenze e stile di gioco

Di recente introduzione nel panorama delle discipline sportive, il Padel nasce alla fine degli anni Settanta in Messico e approda in Italia nel 1991 con la creazione della Federazione Italiana Gioco Padel. C'è chi lo ha definito come una branchia del tennis, chi come una costola della disciplina con le palline gialle e chi, in maniera ancora più pionieristica, si è azzardato nella definizione di tennis 2.0. Eppure, per quanto vi siano evidenti analogie, le differenze tra le due discipline sono altrettanto notevoli, in termini di regole e in termini di strumentazione. Tralasciando in questa sede l'approccio al regolamento, vale la pena soffermarsi invece su quello relativo agli strumenti in dotazione, primi tra tutta le racchette di gioco.

Racchette da Padel, quale scegliere per iniziare?

Come scegliere la migliore racchette da Padel

Naturalmente ogni racchetta deve rispettare delle caratteristiche ben precise; partiamo dalle dimensioni, che sono standardizzate e regolamentate: il manico misura 20cm, con larghezza e spessore che arrivano fino a 50 millimetri; c'è maggiore flessibilità rispetto alla misura della lunghezza della testa con l'unico vincolo dato dal fatto che la somma della lunghezza di testa e manico non possono superare i 45,5 cm. Tra le numerose offerte che si trovano online su Amazon ve ne sono alcune, di tipologie differenti, che meritano una segnalazione e un richiamo, soprattutto per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del Padel.

La Royal Padel Supercross è una racchetta con telaio bidirezionale, tubolare in fibra di vetro e nucleo morbido in gomma EVA e polietilene, che offre una maggiore durata e un design più fluido. Questa racchetta è lo strumento è adatto tanto ai principianti quanto ai giocatori di livello avanzato che potranno contare su una racchetta solida e affidabile a un prezzo decisamente concorrenziale. La MAS Padel - KONTROL 50 è una racchetta economica, un ottimo punto di partenza per i principianti che si approcciano alla disciplina e ai quali, solo successivamente, potrà giungere l'esigenza di incrementare il livello qualitativo dell'attrezzo. La racchetta non supera i 370 grammi di peso, è rivestito al 50% in fibra di carbonio.

La Head Graphene 360 Zephyr è una racchetta realizzata in grafite e pensata per giocatori di livello avanzato. Pesa 300 grammi ed è una valida scelta per coloro che hanno la necessità di misurarsi con avversari di discreto valore. La MAS Padel - RIVAL 100 è anch'essa adatta a giocatori di ogni livello, dai principianti ai più esperti, è una racchetta che non supera i 375 grammi di peso con forma a goccia con bilanciamento medio, rivestimento al 100% in fibra di carbonio. Si tratta di uno strumento di alta qualità a un prezzo contenuto, cosa che lo rende ancor più interessante anche per chi sta muovendo i primi passi in questo mondo.

Come muovere i primi passi nel mondo del Padel?

A fronte di un’offerta così vasta è chiaro che scegliere la migliore racchetta da Padel è una scelta tutt’altro che semplice. Soprattutto nel caso di un principiante che si avvicina per la prima volta alla disciplina non conoscendo nel dettaglio le caratteristiche di ogni strumento. Il suggerimento, per non effettuare acquisti errati, è anzitutto quello di parlare con un insegnante esperto che saprà indicare la scelta migliore ma, soprattutto, mettere il futuro sportivo davanti a diversi tipi di racchette per una “prova generale” prima dell’acquisto. Comunque per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del Padel il suggerimento è scegliere una racchetta in fibra di vetro, che rappresenta una soluzione affidabile e alla portata di tutti.

