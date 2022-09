Le migliori TV a meno di 500€ disponibili su Amazon

Un elettrodomestico che non può mai mancare dentro ogni casa è sicuramente il televisore, o per restare al passo coi tempi, una smart tv. Che si voglia vedere i classici programmi della tv generalista o sfruttare al meglio l'ampia gamma delle piattaforme streaming questo “oggetto” è sempre stato fondamentale per la vita di tutti. In commercio ci sono migliaia di modelli con dimensioni, caratteristiche e specifiche pensate per qualsiasi esigenza , dall’utilizzo classico fino al gaming. Rimanendo con un budget inferiore ai 500 euro , comprare un buon apparecchio, sfruttando le occasioni di Amazon è possibile; vediamo come.

Xiaomi F2 43"-50"-55" Smart Fire TV, performance e un prezzo contenuto

In vendita a rispettivamente a 399, 449 e 499 euro la Xiaomi F2 Smart Fire TV è disponibile nelle versioni a 43", 50" e 55". Questa smart TV vanta una tecnologia 4K HDR/HLG a 60Hz con funzione MEMC per una migliore fluidità dell’immagine ed è dotata di due speaker da 12 Watt e di supporto Dolby Atmos (solo in uscita tramite la porta eARC HDMI 2.1), Dolby Audio, DTS-HD e DTS-Virtual:X. I modelli della serie F2 di Xiaomi sono sicuramente tra i più interessanti per chi utilizza dispositivi Amazon Echo e Alexa, che rappresentano il vero punto di forza di questo televisore Smart.

Hisense 58AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 58", la potenza dell’immagine

L'Hisense 58AE7000F è una smart TV LED Ultra HD 4K a 58" venduta a 365 euro, che consente di riprodurre contenuti hdr e hdr10+ da sorgenti compatibili, migliorando notevolmente i dettagli massimizzando il contrasto e la precisione del colore. Il controllo del volume, il miglioramento dei bassi, l'equalizzazione degli altoparlanti e la tecnologia di miglioramento del dialogo lavorano a mano per un'esperienza audio ottimale; perfetta per il grande cinema o per la riproduzione di qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Può essere utilizzato con l'app Remote NOW per controllare il televisore con la voce o utilizzare Alexa.

Philips TV LED Ultra HD 4K 55" PUS7506, la scelta dei gamers

La serie 7400 di Philips vanta una qualità dell'immagine Ultra HD 4K con dettagli eccellenti. Inoltre, la funzione Smart TV integrata è facile da usare e fa del televisore una scelta eccellente per l’intrattenimento a 360°. Il TV Ultra HD ha una risoluzione quattro volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD. Con oltre 8 milioni di pixel e con l'esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution, è possibile ammirare immagini della più alta qualità possibile. Questa TV supporta il sistema audio e video premium di Dolby per avere un'esperienza audio multidimensionale per il miglior intrattenimento digitale a casa. Il VRR è supportato per un gameplay fluido mentre l'HDMI dà un'ottima visibilità nelle stanze buie. In vendita a 394 euro.

LG TV 55UP75003LF 55" LED UHD, colori e luminosità al centro

LG 55UP75003LF 55" è un dispositivo che offre all’utente colori brillanti, dettagli precisi grazie all’Active HDR e una risoluzione quattro volte superiore a quella di un normale Full HD. La qualità del video è garantita dai multi formati HDR, inclusi l’HDR10 e l’HLG. Il potente processore integrato è capace di eliminare la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono ottimizzate riproducendole con una qualità fino a 4K. LG ThinQ è qui per portare l'esperienza TV a un livello mai visto in precedenza. LG 55UP75003LF 55" è disponibile su Amazon a 379 euro.

Samsung TV UE50AU7190UXZT, Smart TV 50", immagini e suoni di altissimo livello

Il Samsung TV UE50AU7190UXZT si avvale della tecnologia PurColor che permette ai colori di raggiungere nuove possibilità. A supportare il colore eccezionale è ovviamente la tecnologia 4K che è alimentata dal processore Samsung Crystal 4K, che permette di migliorare la resa cromatica delle immagini trasmesse. La risoluzione 4K UHD inoltre garantisce una definizione ben oltre la classica definizione FHD. Anche l’audio è un fattore non secondario: questa Smart TV può contare sul suono armonico della tecnologia Q-Symphony, che garantisce una resa sonora incredibile. Perfetta anche la combinazione tra la soundbar e gli altoparlanti della tv, che creano un ottimo effetto surround.

Panasonic 50HX600 Smart Tv 50, nata per l’intrattenimento

Panasonic 50HX600 Smart Tv 50" è la nuova smart TV LED 4K Ultra HD, capace di garantire una resa visiva perfetta in tutte le situazioni, grazie al nuovissimo processore 4K Studio Colour Engine. Con l’innovativo Dolby Atmos, l’utente potrà contare su una ricchezza e una profondità sonora senza precedenti, ottima per il cinema e per il gaming immersivo. I servizi di streaming di Netflix, Amazon Prime Video e Youtbe sono perfettamente integrati nel sistema operativo e sono facilmente accessibili dal comodo telecomando in dotazione. La versione 50’’ è disponibile in offerta a 369 euro su Amazon.

