Come aumentare la massa muscolare: esercizi e prodotti

Non è solo una questione di benessere fisico : stare bene col proprio corpo comporta tanti indiscutibili vantaggi che non si limitano al solo aspetto esteriore, perché avere lineamenti tonici e scolpiti offre anche una sensazione di integrità e di armonia che altrimenti non potrebbe essere ricercata. Non è dunque solo un’esclusiva di chi fa attività fisica in una certa maniera: non serve essere professionista per avere muscoli in abbondanza, ma serve un allenamento specifico con integratori in grado di supportare gli sforzi profusi. Ecco allora qualche suggerimento su come pensare di aumentare la propria massa muscolare in modo sicuro e redditizio.

Namedsport Anabolic Mass Pro, la scelta di molti sportivi

Anabolic Mass Pro è un prodotto capace di supportare al meglio ogni tipo di allenamento: una formula all-in-one per nutrire, fornire energia e favorire lo sviluppo della massa grazie a un’accurata selezione di nutrienti essenziali, estratti vegetali e fermenti lisati, particolarmente adatta soprattutto nel caso di allenamenti di una certa intensità. Si compone di proteine isolate e concentrate del siero del latte, 4 carboidrati semplici e complessi a diverse velocità di assorbimento, 3 grammi di creatina purissima Creapure, estratti vegetali di cannella, maca ed eleuterococco e di L-Arginina AKG. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata. Studiato in collaborazione con Alex Zuccaro, capitano della nazionale italiana IFBB, ha un piacevole gusto dark chocolate. Su Amazon è in promozione a 46,00 euro.

Namedspot Anabolic Mass Pro

Vitastrong Testosterone Booster, rimettersi in forma in pochi semplici passi

Integratore che aiuta ad aumentare e mantenere i livelli di testosterone. La formula prevede la combinazione di ingredienti naturali come il Tribulus Terrestris (95% Saponine), principio attivo che aiuta a tenere l’attività ormonale in buone condizione; il KSM-66 Ashwagandha, in grado di agire fattivamente sul corpo umano riducendo stress e ansia negli adulti (e migliorando la resistenza cardiorespiratoria); lo zinco come prodotto per una crescita corporea equilibrata e il controllo del metabolismo; il ferro, componente fondamentale dell’emoglobina e della mioglobina, utile anche a stimolare ormoni attraverso l’attività degli enzimi. Inoltre è presente la Vitamina D in una forma attivata, che agisce come ormone che regola vari organi e l’infiammazione del sistema immunitario. Su Amazon si trova a partire da 62,91 euro.

Vitastrong Testosterone Booster

Attrezzo Fitness Gymform Generator, allenarsi in casa non è mai stato cosi semplice

Un brucia grassi all’avanguardia, destinato a uso domestico ma che nulla ha da invidiare a quelli che si trovano nelle palestre. Gymform AB Generator con la sua azione tonificante offre risultati davvero in poco tempo: permette di sollecitare primariamente addominali, cosce e glutei, garantendo una corretta posizione del busto, tale da tutelare collo e schiena. Il suo utilizzo innovativo risiede nella capacità di sfruttare il peso e l’inclinazione del tronco per tonificare e scolpire tutta la muscolatura, con 5 livelli di intensità regolabili e un computer che monitora l’attività fisica in tempo reale. L’articolo è adatto praticamente a tutte le età grazie alla possibilità di modularne l’intensità e va comunque sempre accompagnato da una dieta sana ed equilibrata. Su Amazon è attualmente in vendita a 109,99 euro.

Attrezzo Fitness Gymform Generator

Sportplus Vogatore per casa, robustezza e affidabilità

Per chi non ha la possibilità di scendere su un canale o su un lago a pochi chilometri da casa, magari perché abita in tutt’altre zone, un bel “vogatore” in casa è decisamente una soluzione comoda e alternativa. SportPlus ha letteralmente ampliato il concetto, offrendo un prodotto di altissimo livello che tiene conto della resistenza dell’aria a 8 livelli offre una riproduzione realistica e fluida, disponendo tra le altre cose di un computer di bordo che registra ogni movimento). Il sellino è regolabile con 6 posizioni e cuscinetti a sfera, la rotaia ne consente l’utilizzo anche per chi supera i due metri di altezza (peso massimo 150 kg) e la facilità di utilizzo in spazi non necessariamente grandi lo rende adattabile ad ogni contesto, complice anche la sua silenziosità. Su Amazon è in vendita a 599,99 euro.

Sportplus Vogatore per casa

40Kg Manubri bilanciere sete con asta di collegamento, perfetto per allenarsi in ogni momento

Wakects propone un kit classico ma sempre innovativo e al passo con i tempi: impugnature e viti sicure antiscivolo ne fanno uno degli attrezzi più diffusi nelle case di tanti sportivi, con dischi realizzati con involucro di plastica con riempitivo di cemento e la possibilità di trasportarli senza alcuna difficoltà. Il set potrà seguire chi lo possiede ovunque voglia andare, che si tratti di un’abitazione domestica o di un ufficio o qualsiasi altro luogo di svago o di lavoro. La possibilità di selezionare varie tipologie di piastre consente di modulare il peso a proprio piacimento, adattandolo alle esigenze dell’allenamento. Il kit prevede8 piastre di 3 kg, 4 piastre di 2,5 kg e 4 piastre di 1 kg, più due impugnature antiscivolo, un’asta di collegamento e 4 collabori a forma di stella. Su Amazon il set è in vendita a 77,89 euro.

40Kg Manubri bilanciere sete con asta di collegamento

Ise Panca pesi pieghevole SY-5430B, una multifunzione adatta per ogni esigenza

La panca pesi pieghevole con schienale regolabile e supporto bilanciere, ottima multifunzione fitness per allenamento Butterfly Arms, Curl Legs, Support Curl, supporta al massimo 150 kg ma rappresenta un vero e proprio dispositivo semi professionale per fare forza sulla parte superiore e inferiore del corpo. Squat, bench press e sit-up risultare anno assolutamente efficaci e sicuri grazie a un modello innovativo che offre un elevato standard di sicurezza. ISE panca pesi pieghevole SY-5430B consente di potersi allenare con o senza manubri in un contesto adatto a principianti, utenti avanzati e professionisti e non occupa molto spazio, così da poter essere sfruttata in ogni zona della casa o dell’ufficio. Su Amazon è in vendita a 169,99 euro.

Ise Panca pesi pieghevole SY-5430B

Depmog Power Twister, allenamento semplice e intuitivo

Il prodotto si compone di una barra di torsione regolabile e di una molla per esercizio della doppia molla idraulica. Può essere regolato da 10 a 200 kg grazie a un pulsante, rendendone facile e intuitivo l’utilizzo. Il materiale in tubo d’acciaio a doppio strato solido e resistente rende il triangolo più stabile, come evidenziato dai tanti sportivi che hanno deciso di utilizzarlo per le loro sedute casalinghe, evitandone anche l’usura. Grazie inoltre a una specifica caratteristica che ne limita fortemente il rimbalzo violento, risolve completamente i rischi di sicurezza nascosti, accompagnandone il movimento in ogni direzione. Le misure contenute (44.7 x 17.9 x 5.5 cm, peso di 2,44 kg) lo rendono comodo anche per essere trasportato dove se ne voglia fare utilizzo. Su Amazon è in promozione a 49,99 euro.

Depmog Power Twister