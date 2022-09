Maglia originale Napoli 2022/23 - divisa home, trasferta e portiere

Aurelio De Laurentiis resta saldo al timone del Napoli e dalla stagione 2021-22 ha deciso di rivoluzionare anche il modo di concepire i kit da gioco, innanzitutto scegliendo la via dell’auto produzione: anziché affidarsi a sponsor tecnici esterni; ADL ha voluto stringere una partnership con EA7 Emporio Armani e auto produrre le divise, cosa che gli ha consentito di arrivare addirittura a sfornare qualcosa come 13 maglie differenti nel corso della passata stagione . Per i collezionisti manna dal cielo, per i più puristi qualcosa che finisce per allontanarsi troppo dalla tradizione. Ma il Napoli dei De Laurentiis è una delle società più eclettiche del panorama nazionale, e le divise da gioco 2022-23 confermano una volta di più la regola.

La prima divisa da gioco ha mantenuto però un colore che non ammette deroghe: è l’azzurro a dominare la maglia più iconica; un azzurro intenso che richiama il mare del golfo di Napoli e che è un ambasciatore della migliore tradizione partenopea nel mondo. A caratterizzarla ci sono cinque strisce sulle maniche, realizzate in tessuto raglan con materiale armaturato stretch, che partono dal bordo sino a risalire fino alle spalle e che a mano a mano si fanno di un azzurro più scuro, fino a sfociare in un blu navy che domani sulla parte superiore della divisa. Altra caratteristica ben visibile è la ripetizione tono su tono su tutta la maglia dello stemma societario, con l’iconica N che risalta quasi come se fosse più lucida rispetto alla maglia. Un design semplice ma al tempo stesso elegante.

Come da abitudine, il Napoli è solito poi abbondare di sponsor: la scritta Lete in rosso, quella bianca MSC e dello sponsor tecnico EA7 sulla parte frontale e la scritta Amazon bianca sulla manica sinistra completano un kit assai lineare e completo in ogni sua parte. La maglia presenta un elegante girocollo con una piccola v sul retro e si compone per il 97% di tessuto poliestere spalmato (PES) e per il 3% di elastan (EA). Pertanto ne viene consigliato unicamente un lavaggio a mano, così da non incorrere nel rischio di rovinarne la composizione tecnica. Un grande classico che conferma l’attaccamento della squadra e della società alla tradizione e alle origini che questa maglia rappresenta.

La seconda divisa da gioco riprende lo stesso design della prima: l’unica novità rilevante riguarda naturalmente il colore, con l’azzurro che lascia spazio al bianco. Di conseguenza, anche la colorazione delle cinque strisce che dalle maniche risalgono fino alle spalle si fa molto più tenue, partendo da un celeste tenue fino a sfociare nell’azzurro che domina la maglia home. E sullo sfondo rimane la trama tono su tono con lo stemma societario, con un bianco di cui si può apprezzare la presenza soprattutto da vicino. Gli sponsor EA7, MSC e Amazon, anziché bianchi, si caratterizzano per un colore blu navy. Immutate le caratteristiche tecniche e di vestibilità, tali e quali alla prima divisa.

La terza divisa da gioco esce un po’ dai canoni delle due precedenti: è ispirata alla suggestiva bellezza naturale e ai colori del mare di notte, illuminato dal chiarore della luna. Non a caso la maglia si compone di una trama che presenta una parte superiore più scura, mentre scendendo si può apprezzare uno stile nel quale emerge in modo sempre più forte la presenza di strisce oblique che tendono verso il bianco, richiamando appunto i riflessi della luna sulla superficie marina. Gli sponsor restano fedeli alle colorazioni della maglia home, mentre non è presente la trama tono su tono con lo stemma societario (sarebbe oggettivamente stata troppo invasiva). La società ha ribattezzato il kit “Blu Acqua” e conferma le caratteristiche tecniche e di vestibilità delle due precedenti.

Il design della terza divisa trae spunto anche da quello utilizzato per le due maglie da portiere sin qui proposte nel corso della stagione. Entrambe infatti presentano le strisce oblique che caratterizzano la maglia “Blu Acqua”, ma a differenza di questa non vanno a sfumare dal basso verso l’alto, ma hanno una tonalità fissa sia nella parte frontale, sia sul retro. Due le colorazioni scelte, in base anche alle esigenze di ogni singola partita: la prima, e maggiormente utilizzata, è di colore verde flou e le strisce oblique tendono a un verde opacizzato facilmente riconoscibile anche a distanza. Le maniche e il colletto sono di colore nero, così come le scritte degli sponsor, ad eccezione di Lete che resta in rosso.

La seconda versione è di colore fucsia, anche in questo caso con le strisce oblique che riprendono un tono più scuro sempre tendente al fucsia, facilmente riconoscibile a distanza. Questa versione è l’unica che propone la scritta del marchio Lete in bianco, anziché rosso, mentre restano immutate le colorazioni degli altri sponsor rispetto all’altra divisa da portiere. Tutte le maglie di gioco della stagione 2022-23 sono disponibili su Amazon ad un prezzo di 125,00 euro cadauna. Il tutto in attesa delle nuove produzioni già previste nel corso della stagione, con alcune maglie celebrative da sfoggiare in occasione di ricorrenze particolari. Per il momento è stata bloccata l’uscita dei kit dedicati a Diego Armando Maradona dopo che gli eredi ne hanno interrotto la diffusione, rivendicando i diritti d’immagine.

