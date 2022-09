OPPO Reno 8 Pro 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

Da diversi anni ormai nella vasta gamma degli smartphone il nome Oppo è sinonimo di garanzia e di alta qualità ad un prezzo accessibile. La serie Reno in particolare si attesta in una fascia media con uno standard ottimo che ha poco da invidiare ai prodotti top di gamma . Il telefono punta molto sia sulla linea che sulla multimedialità. Il design infatti è molto accattivante anche grazie ai materiali scelti e allo spessore di soli 7,3 millimetri, che ne fa uno dei telefoni più sottili sul mercato. Sul retro è montato un vetro Gorilla Glass 5 che ne disegna un profilo piatto, ma leggermente rialzato in prossimità delle fotocamere. Pesa solamente 183 grammi ed è resistente agli spruzzi, ma non totalmente impermeabile.

OPPO Reno 8 Pro 5G: Caratteristiche tecniche

OPPO Reno 8 Pro 5G è dotato di un display Ultra Clear AMOLED touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione di 2412x1080 pixel. Il telefono è dotato del modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Il processore di Oppo Reno8 Pro è il SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX, che migliora decisamente le prestazioni rispetto ai suoi predecessori nella gamma. OPPO Reno 8 Pro 5G prevede un unico taglio per quanto riguarda la memoria, quello con 8 GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria. La batteria è da 4.500 mAh. Grazie al al supporto alla ricarica SuperVOOC e al caricabatterie da 80W è possibile ricaricare fino al 50% dello smartphone in dieci minuti.

Oppo Reno 8 Pro 5G: uno smartphone tutto da scoprire.

Foto e video con OPPO Reno 8 Pro 5G

Uno dei punti forti di OPPO Reno 8 Pro 5G è sicuramente il comparto fotografico. Il telefono ha infatti a disposizione una fotocamera principale basata sul sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, insieme ad una lente ultra wide da 8 megapixel e un chip per le macro da 2 megapixel. Il sensore per i selfie è invece da 32 megapixel e basato sul Sony IMX709 con auto focus. La novità principale rispetto alle versioni precedenti è la presenza del chip NPU Oppo MariSilicon X che permette di effettuare fino a 18 trilioni di operazioni al secondo e quindi di migliorare sensibilmente le prestazioni. Per quanto riguarda i video è possibile girarli in qualità 4K HDR sia dalla fotocamera posteriore che da quella anteriore.

Oppo Reno 8 Pro 5G: qualità a un prezzo contenuto

Oppo Reno 8 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Come detto OPPO Reno 8 Pro 5G ha una buon rapporto qualità prezzo ed è disponibile nello store di Amazon al prezzo di 799,99 euro. E' disponibile sia il pagamento in un'unica soluzione o la possibilità di rateizzare. Di questo telefono esiste solo la versione a 256 GB di memoria, ma è possibile acquistarlo in ben 7 varietà di colori differenti: Glazed Green, Glazed Black, Cosmic Black, Shimmer Gold, Shimmer Black, Sunset Orange, Rainbow Spectrum. Con l'acquisto c'è inoltre una garanzia di 24+6 mesi esclusiva di Amazon. Insomma un’offerta davvero interessante per chi ha bisogno di acquistare un nuovo smartphone senza spendere cifre eccessive e senza accontentarsi di dispositivi di fascia bassa.

OPPO Reno 8 Pro 5G: il miglior prezzo di sempre