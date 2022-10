Xiaomi Redmi 9A: il miglior smartphone low-cost sul mercato

Trovare uno smartphone a meno di 100 euro è diventato ormai praticamente impossibile, ma Xiaomi riesce comunque ad offrire dei prodotti di ottima qualità ad un prezzo molto contenuto . Proprio in quest'ottica la linea Redmi si contraddistingue soprattutto per un ottimo rapporto qualità-prezzo. Fiore all'occhiello di questo brand è sicuramente lo Xiaomi Redmi 9A , un telefono che offre buone prestazioni ad un prezzo su Amazon in offerta a 99,90 euro. Naturalmente non bisogna attendersi prestazioni incredibili, ma parliamo di un dispositivo che ha tutto quello che serve per l'uso più comune e per far girare tutte le applicazioni in maniera rapida e funzionale grazie anche a una batteria particolarmente performante e un display molto ampio.

Xiaomi Redmi 9A: Caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi 9A è dotato di un display da 6,53 pollici di tipo IPS LCD con una risoluzione di HD+ / 720 x 1600 pixel; monta un processore MediaTek Helio G25 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz e ha un processore grafico PowerVR GE8320. Lo smartphone ha un'unica taglia da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria, espandibile. Punto di forza è la batteria da 5000mAh, che permette di coprire fino a due giorni senza dover ricaricare con un utilizzo medio. Per lo sblocco dello smartphone è disponibile il riconoscimento facciale. Il sistema operativo è Android 10 Q, non proprio l’ultima versione del celebre OS di casa Google, ma comunque una soluzione affidabile e performante.

Xiaomi Redmi 9A: un dispositivo pensato per tutti i giorni

Foto e video con Xiaomi Redmi 9A

Il comparto fotografico dello Xiaomi Redmi 9A non è particolarmente ricco, ma permette comunque di scattare buone fotografie e girare video soprattutto in condizioni di luce ottimale. La risoluzione della fotocamera principale è di 13 megapixel, mentre quella secondaria è da 5 megapixel. È possibile registrare video a Full HD - 1920 x 1080 pixel. Anche il sensore frontale è di buona qualità: si tratta infatti di una selfie camera da 5Mp. La fotocamera usufruisce anche di tecnologia Large Pixel da 1.12 µm. Presenta una apertura focale da f/2.2 e consente di generare ottimi ritratti. Infatti per mezzo dell’intelligenza artificiale, le immagini scattate sono saturate e ben dettagliate.

Xiaomi Redmi 9A: uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Prezzo di Xiaomi Redmi 9A

Come detto il prezzo di Xiaomi Redmi 9A è davvero concorrenziale e si trova sullo store di Amazon ad appena 99,90 euro; la soluzione perfetta per chi cerca uno smartphone per un utilizzo classico ma che sia affidabile e non costi un patrimonio. È disponibile in tre colori: Sky Blue, Granite Grey e Peacook Green, mentre, come già visto, a livello di memoria esiste solamente un modello di 2 GB di RAM e 32 GB archiviazione. In conclusione Xiaomi Redmi 9A è il dispositivo perfetto per chi non ha troppe pretese ma, allo stesso tempo, non vuole rinunciare a tutto il comparto di App disponibili su Android; oltretutto Xiaomi si conferma come uno dei leader del mercato, capace di sviluppare sempre telefoni robusti e duraturi.

Xiaomi Redmi 9A: uno smartphone affidabile ed economico