Apple iPad Pro 2021: scheda tecnica, recensione e prezzo

iPad Pro 2021 è un prodotto di grande qualità che, secondo molti, resta un plus inarrivabile, dal punto di vista del concept e della performance. La nona generazione di tablet di casa Apple è un prodotto che non ha bisogno di presentazioni ed è diventato un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati di tecnologia. Potenza, affidabilità e un look accattivante , sono queste le tre basi su cui poggia il nuovo iPad Pro e che lo rendono tra i migliori (se non il migliore) tablet di sempre, a patto naturalmente che si accetti il prezzo non proprio contenuto e tutte le caratteristiche ben note di iOS, poco adatte a chi “vorrebbe mettere le mani in pasta” nel sistema operativo.

Apple iPad Pro 2021, scopri l’offerta su Amazon

Apple iPad Pro 2021: nove generazioni di alta qualità

Impossibile parlare di Apple iPad Pro 2021 senza evidenziare un elemento: non serve stravolgere nulla rispetto al passato più recente, e infatti, Apple non lo ha fatto. Estetica già consolidata, hardware collaudato; un mercato di riferimento, che include coloro che necessitano di uno strumento professionale per l'esercizio di un mestiere. Insomma, la casa produttrice ha preferito continuare su una strada già battuta piuttosto che stravolgere completamente il dispositivo. E a conferma di questo il processore M1, lo stesso che sta riscuotendo ottime recensioni da più parti e che è diventato un vero e proprio must di Apple ma che, sicuramente, non è tra i processori più nuovi sul mercato.

Apple iPad Pro 2021: la carta vincente di Apple

Apple iPad Pro 2021: massima resa, prestazioni senza rivali

Nel bordo inferiore vi è un connettore USB Type C compatibile con lo standard Thunderbolt a 40 Gbps che rende possibile il collegamento ad hard disk esterni e monitor. 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna con varianti che portano fino a 16 GB di RAM. Display LiquidRetinaXDR da 12,9"1 con ProMotion, TrueTone e ampia gamma cromatica; fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica: cambia poco rispetto al 2020 solo perché una volta raggiunto un tale livello di perfezione, occorre solo adeguarvisi. Grandangolo da12MP, ultra-grandangolo da10MP e scanner LiDAR restituiscono grande nitidezza.

Wi-Fi 6 ultraveloce; batteria resistente e durevole: la carica garantisce un utilizzo continuativo per le 24 ore successive. Ancora: FaceID per l’autenticazione sicura e ApplePay; audio a quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale: un sound stupefacente che rende iPad Pro 2021 perfetto per ogni evenienza dal lavoro all’intrattenimento. Garantita anche la compatibilità con ApplePencil (2ª generazione), MagicKeyboard e SmartKeyboardFolio. Insomma questo nuovo iPad garantisce all’utente solo il meglio del meglio, ed è per tale motivo che per molti rappresenta la massima espressione in materia di device portatili che sembrano aver raggiunto(quasi) il livello con notebook e affini.

Apple iPad Pro 2021: tecnologia e affidabilità

Apple iPad Pro 2021: prezzi e sconti Amazon

Parlare di prezzi, anche in questo caso, è molto semplice. Apple iPad Pro 2021 ha un costo elevato solo per coloro che non ne hanno reale necessità: spendere oltre 1200 euro per un tablet, infatti, non è consigliato laddove le alternative sul mercato – ne offre la stessa Apple – sono numerose ed economiche. In caso contrario, sono soldi spesi benissimo: a venire incontro alle esigenze finanziarie, al solito, è Amazon che consente di beneficiare di uno sconto del 10% per l'acquisto del prodotto. Sul sito del gruppo, Apple iPad Pro 2021 è in vendita a 1196 euro. Come già detto, per chi ne ha realmente bisogno, questo dispositivo vale ogni centesimo del suo costo finale.

Apple iPad Pro 2021: ben oltre un semplice tablet