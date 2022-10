Samsung Galaxy M33 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

La serie M di Samsung è tradizionalmente quella più economica , ma se pensate di imbattervi in un prodotto di bassa fattura solo perché il prezzo è basso, non è così. Certo, si parla di un dispositivo ben lontano dai top di gamma della casa coreana, è anche normale vista la scelta di componenti discreti ma sicuramente non al top. Ma questo non vuol dire che il Samsung Galaxy M33 5G sia un dispositivo poco attraente e dalle performance di basso livello. Questo smartphone si colloca un pelino sotto rispetto alla serie A, ma pur sempre un telefono dalle prestazioni assolutamente apprezzabili anche per i consumatori più esigenti. Anche perché eredita molte cose dal gemello A33, pur differenziandosi sotto molteplici aspetti.

SAMSUNG GALAXY M33 5G

Samsung Galaxy M33 5G: caratteristiche tecniche

Partiamo dalla scocca del nuovo Samsung Galaxy M33 che è completamente in policarbonato, ma non per questo meno gradevole al tatto, oltre che comoda come impugnatura. Nonostante le misure siano piuttosto importanti, la presa non viene mai meno: misura 165,4 mm in altezza, 76,9 mm di larghezza e con una profondità di 9.4 mm, il tutto per un peso non indifferente di 251 grammi. Il motivo di questo aumento di peso è dovuto all’inserimento di un display decisamente più grande rispetto a quello di A33: l’unità da 6,6 pollici con tecnologia IPS, con refresh a 120 GHz, è piuttosto “importante” seppur non presenti particolari peculiarità a livello di luminosità e nitidezza dei colori, restando per lo più un po’ “spento” rispetto anche a prodotti della stessa fascia di prezzo.

A livello hardware, però, M33 risponde tutto sommato in linea con le aspettative: il SoC utilizzato è lo stesso del gemello A33, cioè un Exynos 1280 a 5 nm, che è certamente un buon processore per un uso frequente; unito poi ai 6 GB di RAM presenti all’interno garantisce buone performance con tutti i programmi di utilizzo comune. Lo spazio di archiviazione è invece di 128 GB e può essere implementata tramite espandibile fino a 1 TB, cosa molto gradita soprattutto per l’archiviazione di foto, video e quant’altro. In materia di sistema operativo il Samsung Galaxy M33 5G monta Android 12 con l’interfaccia One UI 4.1, che quantomeno lo pone al passo con i tempi.

SAMSUNG GALAXY M33 5G

Samsung Galaxy M33 5G: fotocamera da top di gamma

Il comparto fotografico è certamente tra le note più liete del modello proposto da Samsung: la fotocamera principale da 50 MP, con grandangolare da 5 MP e due sensori aggiuntivi da 2 MP; offre degli scatti di buona fattura, anche se in condizioni di luce scarsa inevitabilmente non garantisce immagini impeccabili. Eppure, considerata la fascia di prezzo, non si può che restare ammaliati dalla nitidezza delle fotografie e dalla cura di certi dettagli, specie nel caso di scatti giornalieri con buona luce. E anche la fotocamera frontale da 8 MP garantisce ottimi selfie. Qualche complicazione in più per chi ama fare video: la risoluzione della registrazione arriva fino a 1.080 in HD. Di ottima fattura è, invece, il microfono, così come aiuta per l’altoparlante il Dolby Atmos che avvolge completamente l’utente con il suo suono ben definito.

SAMSUNG GALAXY M33 5G

Samsung Galaxy M33 5G: prezzo e disponibilità

La batteria da 5.000 mAh garantisce una buona autonomia giornaliera (talvolta anche oltre), anche se un uso intenso rischia di rivelarsi alla stregua di una piccola trappola, specie se posto in modalità gaming. E la ricarica non è affatto così veloce come si potrebbe pensare, non andando oltre i 25 W (e né il cavo, né il caricabatterie sono inseriti all’interno della confezione d’acquisto). Su Amazon si trovano prezzi assai interessanti per questo modello, particolarmente ricercato dai consumatori, soprattutto per via dell’ottimo comparto fotografico e del processore che, come già detto, fa il suo dovere. Samsung Galaxy M33 5G è disponibile nelle versioni Blue, Brown e Green al prezzo offerta di 299,99 euro, scontato del 12%.

SAMSUNG GALAXY M33 5G