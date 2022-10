I migliori smartphone 2022 tra 400 e 500 euro: la classifica di Ottobre

Spendendo tra i 400 e i 500 euro è possibile acquistare uno smartphone dalle ottime prestazioni che può soddisfare dall'utente senza troppe pretese fino ad arrivare quello più esigente. Parliamo di dispositivi capaci di coniugare potenza, eleganza e un look accattivante , puntando magari su materiali più semplici o su un comparto hardware meno recente , ma non per questo meno potente. Insomma, optare per un device di fascia media non vuol dire assolutamente accontentarsi, vuol dire poter contare su un alleato affidabile, pur risparmiando qualcosa. La scelta è ampia, ma ecco i migliori del mese di ottobre nello store di Amazon

Samsung Galaxy S21 FE 5G: la potenza di Samsung a un prezzo contenuto

Nella galassia di Samsung, il Galaxy S21 FE 5G rappresenta il top di gamma per questa categoria e viene venduto ad un prezzo d'occasione su Amazon a 495, 99 euro. Il telefono si presenta con uno schermo immersivo per dare più spazio ai contenuti. Le cornici sono state drasticamente ridotte per una visione più ampia, e il display Dynamic AMOLED 2X offre colori e luminosità vibranti anche con la luce solare. L'audio stereo e il comparto fotografico sono il punto di forza di questo telefono. Infatti le fotocamere professionali, supportate dall’Intelligenza Artificiale, permettono di catturare al meglio la realtà e di scattare foto simili a quelle di una Reflex. Decisamente migliorata la capacità della batteria rispetto ai modelli precedenti.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Xiaomi 11T Pro 5G: tecnologia senza compromessi

Xiaomi da sempre offre smartphone decisamente performanti a prezzi non proibitivi. Non fa eccezione Xiaomi 11T Pro 5G, disponibile nello store Amazon a 426, 29 euro. Lo smartphone è dotato di uno straordinario display piatto AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con TrueColor, 1 miliardo di colori e luminosità di picco di 1000 nit ed è costruito col processore mobile di punta Qualcomm Snapdragon 888. È dotato di una configurazione a tripla fotocamera che consiste in un grandangolo da 108 MP, telemacro 2x e un angolo ultra grandangolare da 120°. Inoltre Xiaomi HyperCharge da 120 W offre la velocità di ricarica più rapida, supportata da un'enorme batteria a doppia cella da 5000 mAh.

Xiaomi 11T Pro 5G

OnePlus Nord 2 5G: lo smartphone campione di vendite

OnePlus Nord 2 5G è uno dei telefoni di maggior successo della gamma OnePlus ed è venduto nello store di Amazon a 413 euro nella sua versione più performante da 12GB di ram e 256GB di memoria. Monta un display Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il display Smart Ambient utilizza l'intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo. Per quanto riguarda il comparto fotografico è presente una tripla fotocamera AI da 50MP con 119°, una fotocamera con ultra grandangolo e Stabilizzazione Ottica delle Immagini (OIS). Il Warp Charge 65W porta la batteria da 4500 mAh di Nord 2 da 1 a 100% in appena 30 minuti.

OnePlus Nord 2 5G

OPPO Find X5 Lite: una delle migliori soluzioni sul mercato

Tra i migliori telefono della casa giapponese OPPO, c'è sicuramente il Find X5 Lite, acquistabile a 429,99 euro con l’imperdibile offerta nello store di Amazon. Lo smartphone monta un display da 6.43” 90HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva, è impermeabile con certificazione IPX4 agli spruzzi d’acqua. Ha una tripla fotocamera IA 64MP, una fotocamera frontale 32MP (Sony IMX615) e un flash posteriore. Monta una batteria da 4500mAh per un’esperienza di lunga durata, ricarica rapida SuperVOOC 2.0 65W.

OPPO Find X5 Lite

Realme GT Neo 3 5G: un design incredibile

È il design a strisce ispirato alla velocità a colpire in questo telefono, venduto su Amazon a 479,99 euro. Il chipset Dimensity 8100 5G a 5nm è dotato di una CPU a otto core e di una GPU Mali-G610 a sei core, per prestazioni ultra rapide che fanno del GT NEO 3 rapidissimo per qualsiasi tipo di utilizzo. Il caricabatterie SuperDart de 80W permette una ricarica da 0 a 50% in soli 12 minuti. Il Realme GT Neo 3 5G regala inoltre un'esperienza di gioco più fluida a ogni singolo fotogramma grazie al suo procesore. Per le foto, sfruttando la tecnologia pixel binning 4-in-1, i pixel vengono trasformati in super pixel, che consente di catturare il 63,8% in più di luce rispetto al normale.

Realme GT Neo 3 5G

Samsung Galaxy A71: estetica e prestazioni

Samsung Galaxy A71 è uno smartphone dalla tonalità pastello con display 6.7" super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6 GB e batteria 4500 mAh, Dual Sim, sistema Android 10: il design è completamente rinnovato, i bordi arrotondati e lo spessore da 7.7 mm offrono una presa ergonomica. La qualità del display si manifesta tutta nella resa di una esperienza visiva completamente coinvolgente e senza interruzioni; è ottimo per giocare, guardare video, navigare. Con le quattro fotocamere posteriori, Galaxy A71 ridefinisce i confini della fotografia per smartphone: le immagini sono nitide e luminose. In vendita a 479 euro nei canali ufficiali, con Amazon è possibile beneficiare del 4% di sconto per una spesa complessiva di 459 euro.

Samsung Galaxy A71