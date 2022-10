I migliori smartphone 2022 a meno di 200 euro: la classifica di Ottobre

Acquistare uno smartphone a meno di 200 euro senza rimanere delusi è ancora possibile? La risposta è sicuramente sì. Lo store di Amazon infatti propone anche nel mese di Ottobre diverse occasioni da non lasciarsi sfuggire. Ecco una carrellata dei migliori smartphone in questa fascia di prezzo. Si tratta di device di seconda scelta? Certo che no!! Parliamo di smartphone performanti ma capaci di rinunciare a “materiali ricercati” e caratteristiche hardware all’avanguardia, “ripiegando” su componenti meno recenti a beneficio di un costo relativamente contenuto. La soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare a uno smartphone affidabile e, al contempo, risparmiare qualcosa.

Xiaomi Redmi 10C: uno smartphone affidabile ed economico

Xiaomi Redmi 10C è un ottimo prodotto ed è in vendita al prezzo di 139,90 euro. Il telefono è dotato di un display Dot Drop da 6.71 pollici e monta un processore Snapdragon 680 da 6 nm, che offre una velocità fino a 2.4 Ghz. Le fotografie ad alta risoluzione sono garantite dalla fotocamera principale da 50 MP, nonché una fotocamera con profondità di 2 MP che aiuta a ottenere un effetto sfocato più naturale. Xiaomi Redmi 10C è dotato di una batteria a lunga durata da 5000 mAh, capace di resistere anche agli utilizzi più intensi garantendo comunque, almeno, un giorno di autonomia, lo smartphone è inoltre fornito di un caricabatterie a ricarica rapida da 18 W.

Xiaomi Redmi 10C

DOOGEE S35T: lo smartphone rugged pensato per tutte le situazioni

Il DOOGEE S35T è sicuramente tra i migliori smartphone della linea rugged, vale a dire quei tipi di telefono con protezioni e rinforzati, adatti a chi pratica sport o attività all'aria aperta. DOOGEE S35T infatti presenta una protezione a 360° grazie all’impiego di materiali come lega di alluminio per il telaio, TPU per la scocca e angoli rinforzati. Vanta inoltre certificazioni internazionali IP68, IP69K e MIL-STD-810G, che assicurano la capacità di sopportare impatti accidentali, pressioni, graffi, temperature estreme che vanno da -40° C a 80°, immersioni temporanee fino a 1.5 m per 30 minuti. Il telefono è dotato di una tripla fotocamera AI da 13 MP + 2 MP + 2 MP che permette di scattare foto nitide in tutte le situazioni. In vendita nello store Amazon a 139,99 euro.

DOOGEE S35T

POCO M5: un telefono tutto da scoprire

Esclusiva di Amazon con un prezzo di lancio di 183,09 euro il POCO M5 risulta essere uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo. Con il display DynamicSwitch a 90 Hz, il POCO M5 è dotato di una frequenza di aggiornamento rapida per una migliore esperienza di gioco. Lo smartphone è dotato di una configurazione a tripla fotocamera che comprende una fotocamera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2 MP per incredibili primi piani. POCO M5 monta una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W.

POCO M5

Realme 9i: un look incredibile

Realme 9i è uno degli ultimi nati per questa azienda, risultando quindi tra i più performanti oltre ad avere un design accattivante. Nello store di Amazon è acquistabile a 172 euro. Realme 9i ha un display Touchscreen da 6.6 pollici con risoluzione di 2412x1080 pixel. Davvero ottimo il comparto multimediale che vanta una fotocamera principale da 50 megapixel. Realme 9i è dotato di altoparlanti stereo doppi avanzati che supportano Hi-Res Audio. La 33W Dart Charge, grazie ai 5 stadi di protezione, garantisce una ricarica veloce e sicura.

Realme 9i







OPPO A54S, performance e batteria incredibili

L'OPPO A54S, in vendita nello store di Amazon a 179,99 euro, è tra gli smartphone più avanzati della categoria e ha tutto quello che serve per utilizzarlo al meglio. E' dotato di un display da 6.52 pollici con risoluzione 60HZ HD+ con protezione visiva. Grazie alla certificazione IPX4, resiste agli spruzzi d’acqua. Per quanto riguarda il comparto fotografico OPPO A54S monta una tripla fotocamera IA 50MP, fotocamera frontale 8MP, Flash posteriore con sensore di temperatura e colore. La batteria è da 5000mAh, mentre la ricarica è standard a 10W.

OPPO A54S







Samsung Galaxy A13: le foto fanno la differenza

Smartphone android in offerta su Amazon a 154,90 euro per uno sconto importante del 30%: Processore Dual + Exa Core, display Infinity-V da 6.6, 4GB RAM, 64GB di memoria interna espandibile. Design minimalista che combina colori tenui con un aspetto delicato al tatto e comodo da impugnare. Il sistema Quad Camera consente di catturare momenti memorabili con la fotocamera principale da 50 MP, espandere la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, ottimizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e migliorare gli scatti con la fotocamera Macro. Batteria a lunga durata con carica che supera le 24 ore di tenuta e prestazioni elevate.

Samsung Galaxy A13