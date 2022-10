Il miglior smartphone del 2022 fascia alta: la classifica (Ottobre)

I migliori smartphone con occasioni da prendere al volo: la classifica di Amazon degli smartphone di fascia alta più apprezzati dagli utenti nel mese di ottobre è un elenco di prodotti di altissima qualità che va studiato bene. Il periodo, inoltre, comincia a essere quello ottimale: è sempre il momento giusto per coccolarsi o comunicare con qualcuno di importante attraverso un regalo ma l’avvicinarsi dei periodi festivi dei mesi di novembre e dicembre suggerisce, con maggiore vigore, di iniziare a preparare la lista della spesa. Ecco i consigli per gli acquisti stilati tenendo conto dei migliori smartphone di fascia alta acquistati a ottobre 2022, perfetti per qualsiasi esigenza.

Apple iPhone 14 Pro Max: il meglio del meglio

Apple iPhone 14 Pro Max, ovvero: partiamo dal meglio con una premessa. Il prodotto è a tal punto di fascia alta che i naturali destinatari di tale strumento non possono che essere, in primo luogo, i professionisti che necessitano di un iPhone all’avanguardia anche per espletare le proprie funzioni lavorative. Il prezzo di 1.619 euro è ovviamente lo spartiacque che, da solo, basta a fare selezione. Display Super Retina XDR da 6,7" always-on con ProMotion, fotocamera principale da 48MP che garantisce una risoluzione fino a 4 volte più alta, dolby Vision 4K fino a 30 fps e modalità azione per riprese stabili e senza sbalzi. L’Apple iPhone 14 Pro Max offre il rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi al posto tuo. La batteria garantisce una carica quotidiana e fino a 29 ore di riproduzione video e L’Apple Pro Max si avvale di A16 Bionic, il più evoluto chip per smartphone.

Apple iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy S22 Ultra: il top di gamma di casa Samsung

Con Samsung Galaxy S22 Ultra si scende di prezzo conservando l’elevata qualità delle prestazioni e della tecnologia. Si tratta di uno smartphone Android senza SIM, 12GB di RAM, 256 GB di memoria Interna e display da 6.8’’. Il costo di 1.053,99 euro lo colloca tra gli smartphone di fascia alta. Design sottile ed esclusivo, ampia gamma di colori da scegliere e, per la prima volta, S Pen integrata nella serie S. Chip da 4nm per sfruttare al massimo le potenzialità del prodotto e garantirsi scatti notturni incantevoli. Display Dynamic AMOLED 2X con vision Booster antiriflesso. Quadrupla fotocamera con AF Laser, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico 10 x, Zoom digitale 100 x. Processore Octa Core Exynos 2200 da 4nm

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold: il miglior dispositivo pieghevole sul mercato

Samsung Galaxy Z Fold è considerato tra i migliori smartphone pieghevoli in circolazione. Fotocamera, processore, software: i passi in avanti, da gigante, compiuti da Samsung sono evidenti e ben riconoscibili. L’upgrade della quarta generazione di questo modello Samsung è un certificato di garanzia: passare dalla modalità smartphone a quella tablet non è mai stato tanto semplice. La struttura in alluminio incorpora due display: quello esterno da 6,2 pollici e quello interno da 7,6. Nuovo processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di ram. Include due nano sim e una esim, resistente in acqua dolce per 30 minuti a 1,5 metri di profondità. Sistema operativo Android 12L e supporto garantito dal pennino S Pen; sensore principale da 50 megapixel, Dual Pixel con lente f/1,8 e zoom ottico 3x con sensore da 10 MP. Top di gamma, tanto vale: 1.331,99 euro.

Samsung Galaxy Z Fold

Google Pixel 7 Pro, la straordinaria soluzione di Google

Con Google Pixel 7 Pro si scende di prezzo senza scendere di qualità. Acquistabile su Amazon a 899 euro, si tratta di uno smartphone 5G Android, potente e con una batteria estremamente capiente. Grazie a Google Tensor G2, Pixel 7 Pro è più veloce, più efficiente e più sicuro, e realizza foto e video di una qualità mai vista prima sui Pixel. La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, garantisce una carica fino a 72 ore. 12 GB di memoria, teleobiettivo da 5x con Zoom ad alta definizione da 30x e nuovo obiettivo ultrawide con messa a fuoco. Livelli di sicurezza di massimo livello con Google Tensor G2 e con il chip di sicurezza Titan M2. Interessante e utile – soprattutto in ambito professionale – la traduzione dal vivo in 48 lingue.

Google Pixel 7 Pro

Xiaomi 12T Pro 5G : estetica e prestazioni

Xiaomi 12T Pro 5G in vendita a 799,50 euro porta con sé un sistema di imaging da 200 MP di livello professionale. Funzionalità hardware e software indiscutibili, per una restituzione garantita della nitidezza dell'immagine e della messa a fuoco rapida. Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm è caratterizzato da un avanzato processo di produzione TSMC a 4 nm, che migliora significativamente le prestazioni e riduce il consumo energetico. La combinazione tra batteria e ricarica diventa sinonimo di migliore durata della batteria, mai così efficiente tra i dispositivi di punta Xiaomi con i 5.000 mAh e HyperCharge da 120 W per una autonomia dello schermo fino a 13,5 ore e ricaricare al 100% in soli 19 minuti. Display AMOLED CrystalRes da 6,67" con risoluzione 1220p e oltre 68 miliardi di colori; display con funzionalità adattive intelligenti, perfette per qualsiasi esigenza.

Xiaomi 12T Pro 5G

Oppo Reno 8 Pro: uno smartphone capace di sorprendere

Il regalo di Amazon per questo modello di smartphone, Oppo Reno 8 Pro, è nello sconto garantito del 6%, con spesa effettiva di 749 euro anziché 799,99. Tripla fotocamera IA 50MP SONY, fotocamera frontale SONY 32MP con flash posteriore. Display da 6.7”, 120HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva con batteria da 4500mAh per una carica di lunga durata e ricarica rapida. Sblocco schermo integrato nel display per questo Android 12 & ColorOS 12.1. Oltre allo smartphone, al momento dell’acquisto sono inclusi il trasformatore con cavo ricarica USB, clip per estrarre la SIM x 1.

Oppo Reno 8 Pro