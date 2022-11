Nuovo Football Manager 2023 a prezzo scontato su Amazon

Football Manager 2023, l’offerta su Amazon

Football Manager 2023, come giocare al videogioco

Distribuito da Sega, Football Manager 2023 si presenta in download digitale: nessun disco di gioco incluso o richiesto. Il pacchetto contiene un codice univoco che, una volta riscattato, consente di giocare tramite Steam, Epic Games o Microsoft Store. Naturalmente il gioco è compatibile sia per PC che per Mac, ma sarà presto disponibile anche per console, ovvero Xbox e PlayStation 5, oltre che per Nintendo Switch. Per l'installazione è necessaria una connessione Internet a banda larga. Esiste anche la versione per smartphone, radicalmente modificata per adattarsi meglio al device: in questo caso il gioco è disponibile su App Store e Google Play Store a 11,99 euro.

Scopri Football Manager 2023

Maggiori novità di Football Manager 2023

Naturalmente il videogame ricalca le capacità dei suoi predecessori, pur migliorando in diversi aspetti. È possibile infatti iniziare da un club esistente, manche crearne dal nulla uno su misura, Naturalmente si possono trattare tutti i giocatori del database, manche crearne di nuovi con caratteristiche ad hoc. Nella versione 2023 sono state migliorate diverse componenti del gioco, tra cui la gestione del mercato, con nuovi strumenti per organizzare al meglio la rosa e la rete di osservatori di giovani talenti, le animazioni di gioco e l'intelligenza artificiale, il rapporto con i tifosi, con cui si può stringere un legame più o meno forte in base ai risultati e l'importanza degli agenti dei giocatori, che possono influenzare direttamente il rendimento del proprio assistito, come avviene nella realtà.

Anche l'introduzione del Piano di Squadra, offrirà ai tecnici virtuali la possibilità di analizzare in profondità l'amalgama della squadra, andando a scovare tutte quelle criticità di organico che si potrebbero manifestare col passare delle stagioni. La novità forse più importante rispetto alle passate edizioni è però la presenza per la prima volta delle licenze UEFA. È quindi possibile vivere finalmente al meglio l'esperienza di Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa Europea. Per quanto riguarda l'offerta di gioco rimane la classica Carriera (offline ed online), il Fantasy Draft, la modalità Crea una squadra e quella Versus.

Football Manager 2023, il prezzo migliore di sempre

Prezzo di Football Manager 2023

Come detto Football Manager 2023, verrà distribuito ufficialmente a partire dall'8 novembre, è in questo periodo in vendita nello store di Amazon ad un prezzo scontato di 46,99 euro nella versione per Pc o Mac. Ancora non disponibile invece la versione per le varie console. Per quanto riguarda la versione per dispositivi mobili, smartphone e tablet sia Android che iOS il prodotto è già in vendita sui rispettivi canali di distribuzione Google Pay per Android e App Store per iOS e il prezzo di 11,99 euro. Un’occasione perfetta per tutti gli appassionati di calcio e di videogiochi che possono accaparrarsi la loro copia di Football Manager 2023 a un prezzo davvero interessante.

Football Manager 2023, un’offerta irripetibile