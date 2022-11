Le migliori offerte smartphone per il Black Friday su Amazon

Natale si avvicina e quale migliore occasione della settimana del Black Friday per pensare ad un regalo tecnologico da fare ad un amico o ad un familiare? Naturalmente questi giorni di sconti sono anche il momento perfetto per poter cambiare il proprio telefono sfruttando prezzi davvero vantaggiosi presenti sul noto e-commerce. Come da tradizione Amazon è in prima linea nell'iniziativa e offre numerose possibilità per poter acquistare l'oggetto desiderato senza spendere cifre da capogiro. Ecco una carrellata delle migliori occasioni sullo store di Amazon nella settima del Black Friday.

Motorola Moto g32

Con uno sconto del 35% che porta il prezzo a 149,90 euro su Amazon, il Motorola Moto g32 è una delle occasioni migliori per acquistare un prodotto di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Lo smartphone è dotato di un display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400x1080 pixel. La fotocamera principale è da 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Perfetto insomma per chi è in cerca di un dispositivo affidabile e con un comparto grafico da top di gamma.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è venduto nello store di Amazon a 279, 90 euro, scontato del 30%. Questo smartphone ha pochi competitor per quanto riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da 108 megapixel. Il display è da 6.6 pollici e garantisce una risoluzione di 2400x1080 pixel. Il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione Internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Anche in questo caso, Amazon offre un prezzo estremamente vantaggio per uno degli smartphone più amati di sempre, capace di soddisfare anche l’utente più esigente.

Samsung Galaxy M33 5G

Tra le occasioni migliori nello store di Amazon non può mancare il Samsung Galaxy M33 5G, venduto ad un prezzo scontato del 27% a soli 249 euro per un telefono davvero performante. Ha un grande display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2408x1080 pixel. Sul retro dello smartphone troviamo quattro sensori su cui fare affidamento. Il principale da 50 megapixel, un’ultrawide da 5 megapixel, un sensore di profondità e una lente macro, entrambe da 2 megapixel. Il tutto per un comparto multimediale da fare invidia ai modelli più sofisticati. L’ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e fortemente votato al comparto fotografico e multimediale.

Oppo Reno 6 Pro 5G

L'incredibile sconto del 50% su Amazon fa dell'Oppo Reno 6 Pro 5G una delle migliori occasioni sul mercato a soli 399,99 euro per un telefono top di gamma. L'Oppo Reno 6 Pro 5G infatti monta una quadrupla fotocamera da 50 megapixel AI con sensore Sony IMX766, fotocamera frontale da 32 megapixel. Ha un display da 6.55 pollici e uno spessore di soli 8 mm, con un design molto accattivante. Tutte le caratteristiche, insomma, di un vero top di gamma presentato per l’occasione a un prezzo davvero incredibile che farà gola a tutti gli amanti di queste tecnologie.

Realme 9

Un'altra occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un buon telefono a prezzo abbordabile è il Realme 9, in vendita con uno sconto del 29% su Amazon a 199,99 euro. Abbastanza contenuto il display da 6.4 pollici, il processore è uno Snapdragon 680 più che affidabile e una batteria da 5000 mAh, pensata per durare più di una giornata. Sul fronte multimediale il Realme 9 monta una tripla fotocamera principale (108 MP + 8 MP + 2 MP) e fotocamera frontale da 16 megapixel. Uno smartphone potente e performante che, per l’occasione, arriva a un prezzo davvero ghiotto che chi è alla ricerca del regalo perfetto non vorrà farsi sfuggire.

Nokia X20

Esclusiva per Amazon il Nokia X20 è venduto ad un prezzo di 289 euro con uno sconto del 28% per uno dei migliori telefoni prodotti dalla casa finlandese. Ha un ampio display da 6.67 pollici, il processore è un Octa-Core Qualcomm Snapdragon 480 5G, RAM da 8 GB e possiede una memoria interna da 128 GB espandibile con MicroSD fino a 512 GB. Ha una quadrupla camera posteriore, con ottica Zeiss, con sensore principale da 64mp più sensore da 5mp con ottica grandangolare, sensore di profondità da 2mp e sensore da 2mp per Macro; fotocamera anteriore inserita nel display da 32mp ottimizzata per ottenere ottimi scatti/video anche con poca luce.

