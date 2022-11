Le migliori TV in offerta per il Black Friday su Amazon

Mano al portafogli, ma con la giusta attenzione: pronti a sfruttare le grandi offerte in arrivo nel periodo del Black Friday, anche il comparto delle televisioni restituisce su Amazon una gamma di prodotti di sicuro interesse cui vale la pena dare un occhio. Si tratta di marchi sinonimo di affidabilità – da Sony a Samsung passando per Philips, Hisense e LG – che garantiscono una notevole efficienza. Mai momento sarà più propizio per sostituire la TV di casa con un modello nuovo e disponibile a prezzi scontati. Ecco le migliori TV in offerta su Amazon, i modelli più apprezzati di sempre dai consumatori e da tutti quegli utenti “Pro” che in fatto di tecnologia non vogliono scendere a compromessi.



Sony XR-50X90S, perfetto per il gaming

A differenza dei televisori canonici, il Sony XR-50X90S è un TV LED XR Full Array dotato di retroilluminazione su tutto lo schermo per colori e contrasto realistici. L’estetica restituisce un design minimalista che consente di massimizzare l’esperienza e renderla totalizzante in virtù dello schermo da 50 pollici che fa il paio con una cornice ridotta al minimo. Tutto ciò restituisce un senso di nitidezza assoluta. Il modello è ideale per PlayStation5 e per chi ama divertirsi con il joystick alla mano, i TV BRAVIA offrono un gameplay reattivo e fluido con la modalità automatica a bassa latenza in HDMI 2.1 e una frequenza di aggiornamento variabile. Presente l’opzione della ricerca vocale integrata per una Google Tv che presenta oltre 700 mila tra film ed episodi TV visionabili dai servizi di streaming. Sony XR-50X90S è in offerta al prezzo interessantissimo di 899 euro.

Sony XR-50X90S

Philips TV Oled Android Tv: immagini realistiche per ogni contenuto

Cosa caratterizza e differenzia il modello Philips TV Oled Android? Facile a dirsi: è un modello esclusivo che consente una immersione totale nello schermo La TV Oled Philips è ambilight su 4 lati ed è sinonimo di grande eleganza in virtù di un design di qualità superiore. Immagini realistiche e di alta qualità con qualsiasi contenuto. Il modello presenta un processore P5 con intelligenza artificiale mentre dolby Vision e dolby Atmos catturano le immagini con tale chiarezza da garantire la sensazione di essere seduti davanti allo schermo di un cinema. A rendere tale prodotto ancora più irresistibile, poi, l’ottima offerta presente su Amazon, dove è possibile acquistare il Philips TV Oled Android a un prezzo scontato del 7% rispetto a quello canonico: bastano 1.118,63 euro per rendere il salotto di casa un luogo pensato per ottimizzare ogni momento di relax.

Philips TV Oled Android Tv

Samsung TV QE50Q65BAUXZT, la televisione che si adatta a ogni situazione

Samsung si lancia alla ricerca del modello perfetto e si presenta sul mercato con questo modello The Frame che lascia ampio spazio alla voglia di sbizzarrirsi: è infatti possibile traslare ogni desiderio ed esaudirlo attraverso la personalizzazione di una televisione che può essere adattata nella cornice, al punto che la modalità Art Mode la destruttura trasformandola in un quadro. Immagini superiori e colori brillanti con le tecnologie Quantum Dot e Dual Led. Il cavo One Invisible Connection è pressoché invisibile e consente di appendere la TV a filo della parete e collegare tutti i dispositivi esterni. Ottima la soluzione di stile e ordine inclusa nella confezione. Può essere combinato con Alexa, Google Assistant, Bixby e collegato al PC con la modalità wireless oppure alla app Samsung SmartThings. Il modello TV Samsung è in offerta su Amazon a 519 euro nella versione da 50’’.

Samsung TV QE50Q65BAUXZT

LG OLED65B26LA Smart TV, perfetta per il gaming NEXT-GEN

Entriamo in un mondo di alta tecnologia: LG Oled con Pixel Auto-Illuminanti offre la migliore tecnologia per potersi godere nel pieno del relax film, sport e videogiochi, grazie ai colori perfetti e un contrasto che controbilancia alla perfezione. Merita un capitolo a sé il processore α7 Gen 5 con AI: si tratta un processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa si sta guardando. Design minimale con bordi sottili per arredare ogni ambiente con un televisore che cattura lo sguardo in tutte le occasioni. Dolby vision IQ e Dolby Amos consentono di trasferire il cinema in casa con le tecnologie Dolby, per immagini profonde e ricche di sfumature e un audio posizionale più coinvolgente. Il TV NEXT-GEN per il gaming NEXT-GEN dà un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K.

LG OLED65B26LA Smart TV

Hisense 55" ULED UHD 4K 2022 55U71HQ, un modello davvero innovativo

Capitolo a parte perché, tra quelli presentati, si tratta di un brand innovativo e recente: si tratta di un 55" ULED 4K Smart con risoluzione 3840x2160 e pannello ADS. Design Slim, con meno cornici e più immagini. Smart VIDAA 6.0 con controlli vocali Alexa Built in e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 12 contenuti tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay. Questo modello di Hisense offre un sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/22, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K. I più sofisticati apprezzeranno l’audio 20W Dolby Atmos & DTS Virtual:X con supporto Bluetooth e speaker incorporato.

Hisense 55" ULED UHD 4K 2022 55U71HQ

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65’’, la qualità prima di tutto

Altro modello LG Oled da attenzionare e con più di un elemento qualitativamente apprezzabile: pixel auto-illuminanti che restituiscono l'evoluzione della tecnologia OLED, capace di restituire immagini più luminose, colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. La Tecnologia Brightness Booster offre immagini fino al 20% più luminose rispetto a uno schermo LG Oled tradizionale. Processore α9 Gen 5 con AI: si tratta del processore più potente sviluppato da LG, per immagini iper-realistiche grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma. Design minimale, bordi sottili, dolby vision IQ con dettagli particolareggiati e Dolby Atmos: talmente coinvolgente da sentirsi sulla poltrona di una sala cinematografica. Anche in questo caso, input lag ridotto e 4 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65’’