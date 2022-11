STADIUM: Eroi del calcio in rima

A proposito di campionati Mondiali, di imprese e di eroi del pallone: molto interessante è il libro STADIUM, una raccolta di poesie sui 70 calciatori più grandi degli ultimi 70 anni di calcio.

Si parte dagli anni 50 fino ai campioni di oggi per un viaggio semiserio in questa "divina commedia" del calcio. Oltre alla lirica, l'autore integra i suoi scritti con un piccolo articolo esplicativo ed una foto del campione trattato. Nell'era del web, con tutto lo scibile a disposizione in un click, la sfida è quella di risvegliare nell'anima di chi legge il piacere di un'emozione vissuta anni prima allo stadio o davanti alla TV.

Prima di questa raccolta il calcio non era mai stato raccontato in RIMA e la sua unicità la rende un libro per tutti ma immancabile nella libreria di ogni appassionato del genere.