I migliori Smartwatch SUUNTO in offerta per il Black Friday su Amazon

Quando si parla di smartwatch, SUUNTO rappresenta sicuramente uno dei nomi da tenere in assoluta considerazione soprattutto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo . La casa finlandese offre infatti una vasta gamma di smartwatch, che possono accontentare ogni tipologia di cliente, dal più esigente al neofita e che svolge un'attività sportiva amatoriale. In occasione della settimana del Black Friday, Amazon offre occasioni da non perdere. Scopriamole insieme con la lista dei migliori Smartwatch Suunto in super-offerta sul celebre e-commerce.

SUUNTO 9 Baro: robusto e affidabile

SUUNTO 9 Baro è un robusto orologio GPS multisport per sportivi molto ambiziosi, utilizzabile per più di 80 sport ed è acquistabile nello store di Amazon a 299 euro con uno sconto del 38%. Ideato per allenamenti, corsa e sport estremo all'aria aperta. La batteria garantisce fino a 170 ore di autonomia. Prevede la misurazione dell'altitudine barometrica, il cardiofrequenzimetro al polso ed è impermeabile fino a 100m.

SUUNTO 5 Peak: comodo e leggero

Venduto a 192 euro con uno sconto del 38% nello store Amazon, il SUUNTO 5 Peak è un orologio GPS compatto e resistente, molto comodo da indossare grazie alla struttura leggera. È ottimo per escursioni in mezzo alla natura, per l'allenamento e per un uso quotidiano. Possiede più di 80 modalità sportive. Nemma modalità di batteria intelligente può garantire un'autonomia fino a 100 ore. Impermeabile fino a 30 m. Garantisce inoltre il monitoraggio preciso di allenamento, stress, recupero, attività quotidiane e sonno.

Suunto Core: perfetto per l’attività sportiva all’aperto

Il Suunto Core racchiude le più importanti caratteristiche outdoor in un orologio dalla struttura robusta con un comodo cinturino in elastomero. È in vendita nello store di Amazon a 138 euro con un 8% di sconto. L’azione combinata di altimetro, barometro e bussola con i dati meteo rende Suunto Core lo strumento essenziale per escursioni e attività fisica all'aperto. Vanta un display a matrice con retroilluminazione elettroluminescente e batteria sostituibile. Durata della batteria di 12 mesi in modalità oraria, Menu multilingua disponibile in inglese, francese, tedesco e spagnolo, Temperatura operativa da -20° C a +60° C. Impermeabilie fino a 10 metri.

Suunto 9: leggero e performante

Il Suunto 9 è un orologio GPS ultrasottile, piccolo ed estremamente resistente, realizzato con materiali di altissima qualità per le avventure e gli sport estremi all'aperto. È in vendita a 289 euro su Amazon con uno sconto del 28%. L'orologio prevede il monitoraggio di attività giornaliere e del sonno nell'app Suunto. È possibile pianificare oltre 80 sport diversi, ma anche gli itinerari in base a heatmaps per individuare i luoghi migliori per corsa, escursioni, ciclismo e altro. Una carica permette fino a 120 ore di tracciamento continuo dell’attività.

Suunto 7: potente e molto elegante

Smartwatch di gran classe e unisex, personalizzabile e dotato di molte utili funzionalità per uso sportivo e quotidiano, per 70 sport diversi, il Suunto 7 è in vendita con uno sconto del 36% su Amazon a 241 euro. Lo schermo touch ad alta definizione con vetro Gorilla Glass antigraffio. Garantisce 48 ore di durata della batteria in modalità smartwatch e 12 h in modalità GPS. Impermeabile fino a 50 metri.

