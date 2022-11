I migliori elettrodomestici da cucina in offerta per il Black Friday su Amazon

Con la settimana del Black Friday di Amazon, carrellata di super sconti su tanti prodotti di qualità in offerta speciale . I migliori elettrodomestici da cucina sapranno suscitare stimoli e attenzioni perché ce n’è per tutti i gusti e le necessità e, ovviamente, per tutti i livelli: dal cuoco professionista fino all’appassionato di buona cucina . Dalla friggitrice al tostapane, dalla macchina per il pane ai robot da cucina fino ad arrivare alla macchina per la pasta. Ecco le opportunità da non lasciarsi scappare, ottime anche come regalo per il prossimo Natale o, perché no, per portare un po’ di fantasia in cucina.

Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe, tanto gusto e poche calorie

Friggere con la certezza di cucinare cibi che restituiscano meno calorie: un sogno, certo, ma con la friggitrice Princess ad aria forno Deluxe è possibile eccome. Poco, pochissimo olio per piatti più salutari e gustosi: 11 litri di capacità e 1800 watt di potenza con cestello rotante incluso e un comodo manico a garantire una libertà di movimento notevole. Sono presenti dieci programmi di cottura con altrettante impostazioni pre-programmate selezionabili dallo schermo touch. Grazie alla tecnologia di convezione dell'aria ad alta velocità e alle sue dimensioni, il forno aerofryer è l'alternativa ideale a un normale forno a convezione e consente di risparmiare in termini di energia. In vendita al prezzo di 139,99 euro.

Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe

Moulinex OW240E Pain & Délices: pizza e pasta fatte in casa

Moulinex OW240E è la macchina del pane Moulinex più completa e versatile che consente di preparare in casa non solo pane, ma anche pasta per la pizza, pasta fresca, marmellate, porridge, cereali e persino prodotti caseari. Si tratta di un robot da cucina multifunzionale dotato di 20 programmi automatici, di cui 3 senza glutine, per preparare in modo semplice e veloce tanti tipi di e molte altre pietanze. Basta poco per diventare cuochi provetti: versando gli ingredienti nel secchiello e selezionando il programma idoneo, la macchina per il pane Moulinex lavora da sola, dalla fase d'impasto a quella di cottura. Ancora, vi sono funzioni che consentono di ritardare l’avvio fino a 15 ore e mantenere un prodotto al caldo per un’ora dopo la cottura. Inclusi il bicchiere graduato, il misurino dosatore, la pentola per yogurt, il cucchiaio, la lama e il gancio. Potenza di 650 W e una capienza di 1000 grammi. In vendita a 71,02 euro.

Moulinex OW240E Pain & Délices

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe: indispensabile nelle cucine moderne

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe è una friggitrice ad aria calda pensata per preparazioni leggere e sane senza l'uso di olio. Quattro possibilità di cottura: si può friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Otto le modalità preimpostate che includono patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto per cucinare in modo comodo e veloce. Con il selettore di temperatura è possibile cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C. Dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. La griglia è rimovibile e aiuta a catturare l'olio sul fondo per una pulizia facile e veloce. Su Amazon a 84,99 euro.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

COSORI Friggitrice ad Aria 5,5 litri: per piatti gustosi e saporiti

Friggitrice Cosori per friggere senza olio con 13 Funzioni. La riduzione effettiva del grasso è dell’85% rispetto a una friggitrice tradizionale e ciò non inficia il alcun modo con gusto e sapore delle pietanze. I tratti innovativi sono gli stessi che hanno consentito la vittoria del premio Red Dot 2019. Presenta tredici funzioni di cottura: undici di base e due speciali (ovvero quelle del preriscaldamento e del mantenere caldo. Il cestello quadrato, adatto fino a cinque persone, permette una maggiore capacità e flessibilità rispetto a quelli rotondi, che può ospitare completamente un pollo intero di cinque libbre. L'intuitiva funzione di cottura One-Touch consente di preparare i piatti preferiti mentre lo schermo LED consente di monitorare tempo e temperatura. Il cestello antiaderente rimovibile facilita la pulizia a mano e quella in lavastoviglie. In omaggio al momento dell’acquisto Cento ricette italiane gratuite.

COSORI Friggitrice ad Aria 5,5 litri

Philips HR2382/15 Macchina per la Pasta: la pasta in casa facile e veloce

Philips HR2382 è una macchina per la pasta completamente automatica, con auto pesatura e otto trafile. Completamente automatica, consente di preparare pasta fresca e spaghetti in modo facile e veloce in meno di dieci minuti. Si possono personalizzare gli ingredienti secondo i propri gusti e provare cibi senza glutine e prodotti alternativi. Facile e pratica grazie alla tecnologia di pesatura automatica che pesa la farina e indica l'esatta quantità di liquido da aggiungere nella macchina per la pasta. Le otto trafile per pasta preparano spaghetti, penne, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, lasagne, capelli d'angelo o spaghetti spessi. Incluso nel prodotto anche accessorio per la pulizia e misurino.

Philips HR2382/15 Macchina per la Pasta

Philips Tostapane: un grande classico

Il tostapane Philips restituisce due fette tostate alla perfezione con otto impostazioni e funzioni di scongelamento e scalda brioche integrato. Il tostapane Philips Daily Collection presenta una funzione di riscaldamento che consente di preparare il pane in un attimo. La modalità di scongelamento garantisce la tostatura del pane congelato in un'unica operazione. Il pulsante di arresto interrompe la tostatura in qualsiasi momento e lo spegnimento automatico protegge dai cortocircuiti. Il vassoio raccoglibriciole rimovibile si svuota e si pulisce facilmente.

Philips Tostapane

Kenwood KVL8300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO: la cucina è una cosa seria

La planetaria Kenwood KVL8300S Chef Titanium System Pro è una impastatrice che permette di creare pietanze di altissimo livello. Potenza di 1700W e capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da oltre sei litri. La planetaria presenta una struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato. L’illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere meglio gli ingredienti, il colore, la consistenza e la densità. Presenti tre ganci di miscelazione: frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore, frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi. Ivi incluse anche la frusta gommata e la spatola da pasticceria. Oltre venticinque accessori optional acquistabili separatamente. Kenwood KVL8300S Chef Titanium System Pro è in vendita su Amazon al costo di 469 euro.

Kenwood KVL8300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO