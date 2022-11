Offerte smartphone Samsung per il Black Friday su Amazon

La settimana del Black Friday sta macinando risultati incredibili con Amazon che propone sconti più che interessanti su diversi prodotti. Gli smartphone non fanno certamente eccezione e soprattutto per una marca come Samsung, leader da anni in questo settore, quale migliore occasione per offrire soluzioni per idee regalo o per investimenti personali? Amazon propone una vastissima gamma di prodotti adatti ad ogni tasca e ogni evenienza. Ecco una carrellata delle migliori occasioni di questo Black Friday.

Samsung S22 5G, uno smartphone che non teme confronti

Tra i migliori telefoni di casa Samsung, sicuramente l’S22 5G, che è venduto nello store di Amazon a 661 euro con uno sconto del 25%. Ha un display da 6.1 pollici in tecnologia Dynamic AMOLED con una risoluzione di 2340x1080 pixel. È dotato di tre fotocamere di cui la principale è una 50 megapixel, supportata poi da una grandangolare e da una fotocamera zoom. Può anche registrare video in 8K. Lo smartphone è poi dotato del nuovo processore Exynos 2200 con processore grafico realizzato in collaborazione con AMD, che lo rende perfetto per ogni esigenza da quelle di tutti i giorni fino all’intrattenimento a 360° e alle intense giornate di lavoro.

Samsung S22 5G

Samsung Galaxy Z Flip4, una rivoluzione in materia di smartphone

Praticamente unico nel suo genere il Samsung Galaxy Z Flip4, è tra lo smartphone pieghevole per antonomasia e rappresenta uno dei punti di forza per la casa sudcoreana. È dotato di un display da 6,7 pieghevole interno con cornici ridotte e con risoluzione FullHD+. Può contare, inoltre, sulla tecnologia Dynamic AMOLED. La fotocamera può sfruttare gli angoli dello smartphone per catturare foto, selfie e video. Con scatto rapido è possibile scattare un selfie con la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente da cover screen senza aprire lo schermo. È venduto su Amazon a 858 euro scontato del 25%.

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4: lo smartphone pieghevole che non teme confronti

Come il Samsung Galaxy Z Flip4 anche il Samsung Galaxy Z Fold4 è uno smartphone pieghevole, ma in sezione verticale. Praticamente top di gamma in occasione del Black Friday è venduto su Amazon a 1499 euro. Dispone di un grande display da 7.6 pollici con una risoluzione di 2176x1812 pixel. Lo spessore è di appena 6.3mm. Ottima la multimedialità, grazie alla fotocamera da 50 megapixel che permette al Samsung Galaxy Z Fold 4 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy M53 5G, una fotocamera senza rivali

Esclusiva Amazon il Samsung Galaxy M53 5G è in vendita in offerta top su Amazon a 369 euro. Ampio il display touchscreen da 6.7 pollici con risoluzione di 2408x1080 pixel. Uno smartphone con pochi competitor per la multimedialità grazie alla fotocamera da 108 megapixel che permette al Samsung Galaxy M53 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 12000x9000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Perfetto, insomma, per tutti coloro che sono alla ricerca di un camera phone potente, dal prezzo contenuto e che non tema di essere utilizzato per ciò per cui è stato congegnato: scattare grandi foto.

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M13, piccolo ed economico

È tra i telefoni più economici per Samsung il Galaxy M13, in vendita a soli 139 euro su Amazon, ma non per questo motivo è meno performante rispetto ad altri modelli. Il display è da 6.6 pollici con risoluzione di 1600x720 pixel. Lo spessore è di 8.4mm. Con ben 50 megapixel la fotocamera che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione da 8165x6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Non sarà il top di gamma e non potrà vantare le prestazioni di quella categoria, ma il Galaxy M13 si difende molto bene, restando una valida alternativa (economica) ma comunque di grande prestigio.

Samsung Galaxy M13