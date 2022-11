Smart Home Amazon Black Friday 2022: le migliori offerte

Una casa sempre più smart e connessa non è più un sogno, semmai una vera e propria esigenza. E Amazon offre tantissimi prodotti in grado di andare incontro alle esigenze dei consumatori : sfruttare gli sconti del Black Friday è un’idea intelligente, anche perché consente di usufruire di dispositivi di ultima generazione a prezzi competitivi e soprattutto in grado di offrire sicurezza e qualità della vita immediate. Eccone una carrellata, dove ognuno potrà individuare quello che fa al caso proprio e iniziare un passo alla volta a costruire la propria smart home, connessa e pronta ad assolvere alle funzioni più disparate, gestendo tutto da smartphone.

Nuovo ECHO DOT (5a generazione): la miglior versione di sempre

La quinta generazione di Echo Dot è davvero la migliore di sempre: voci più nitide, bassi più profondi e un suono ricco in ogni stanza della casa o dell’ufficio. Insomma, un upgrade importante per la quinta generazione di un prodotto tra i più amati dal pubblico, con Alexa integrato in grado di offrire la soluzione ad ogni esigenza. Con Echo Dot è possibile non solo conoscere in tempo reale tutte le info relative a meteo, traffico o semplici news, ma anche controllare i dispositivi di casa, attivare sensori di temperatura associare dispositivi per sfruttarne al massimo le potenzialità, vedi l’home theater e la Fire TV. Dimensioni ridotte (100 x 100 x 89 mm), peso limitato (340 grammi) e altoparlante da 1,77” a diffusione anteriore. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 58% a soli 24,99 euro.

NUOVO ECHO DOT (5a GENERAZIONE)

ECHO DOT (3A generazione): un grandissimo successo

Seppur abbia un paio d’anni in più sulle spalle rispetto all’ultima versione, la terza generazione di Echo Dot è ancora oggi una delle più apprezzate dal pubblico. E i motivi sono tanti, e tutti debitamente buoni: il rivestimento in tessuto si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e l’uscita audio è tra le migliori della sua categoria. Come tutto gli altoparlanti della serie Echo Dot è in grado di fornire news e assistenza in tempo reale grazie ad Alexa, oltre a diffondere musica dalle principali piattaforme streaming. E anche in questa consolle è possibile associare il dispositivo ai comandi con i dispositivi di casa. Le dimensioni sono decisamente contenute (99 x 99 x 43 mm), il peso non arriva a 300 grammi. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 64% a soli 17,99 euro.

ECHO DOT (3a GENERAZIONE)

ECHO SHOW 8 (2a generazione): una nuova idea di assistente vocale

Non bastano soltanto i comandi vocali: a volte c’è bisogno anche di vedere quel che c’è al di là del dispositivo, e con Echo Show 8 ogni desiderio può diventare realtà. Lo schermo HD da 8’’, con regolazione automatica dei colori e altoparlanti stereo, sono la risposta ai tanti perché di una vasta clientela di consumatori. La possibilità di ottimizzare l’inquadratura automatica rende ancora più semplice e intuitivo l’utilizzo della consolle, grazie anche alla possibilità di effettuare videochiamate con un sensore fotocamera e video da 13 MP. Echo Show 8 consente di tenere in agenda tutti gli appuntamenti della giornata, imposta timer, aggiorna le liste, consente di guardare dei notiziari e aggiornamenti su meteo e traffico e, ovviamente, guardare le proprie serie TV preferite. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 42% a soli 74,99 euro.

ECHO SHOW 8 (2a GENERAZIONE)

ECHO SHOW 15: un grande schermo per ogni esigenza

Tutta la potenza di uno schermo da 15 pollici, in qualità Full HD (1080p), e una fotocamera da 5 MP per connettersi con il mondo intero. Echo Show 15 è versatile, utilizza i widget di Alexa per migliorare tanti aspetti della giornata organizzando calendari, note personali, liste di cose da fare o della spesa, promemoria e molto altro ancora. La possibilità di controllare ogni uscita video della casa va di pari passo con quella di utilizzare Echo Show 15 come un vero e proprio monitor per seguire le proprie serie tv o programmi preferiti, o magari per mostrarci le tue foto ricordo tramite l’app Amazon Photos. Ed è l’ideale anche per ascoltare in streaming tanta buona musica o podcast. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 20% a soli 199,00 euro.

ECHO SHOW 15

ECHO AUTO: la tecnologia di Amazon arriva in automobile

Echo Auto rappresenta il compagno fedele di viaggio di ogni automobilista: connettendosi all’app Alexa sul proprio smartphone è in grado di riprodurre qualsiasi contenuto dall’altoparlante della vettura con ingresso AUX o con connessione bluetooth. Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, il dispositivo è in grado di riconoscere la voce dell’utente anche in mezzo al frastuono del viaggio e al rumore della musica che esce dalla radio o del climatizzatore. Di fatto Echo Auto trasforma lo smartphone in uno schermo pensato per completare il proprio dispositivo mentre si è alla guida. Le dimensioni sono assai ridotte: 85 x 47 x 13,28 mm, con un peso di soli 45 grammi, e la sua linea elegante si sposa alla perfezione con qualsiasi tipo di cruscotto. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 50% a soli 29,99 euro.

ECHO AUTO

BLINK OUTDOOR: molto più di una telecamera di sicurezza

Una telecamera di sicurezza senza fili, completamente in HD, alimentata a batteria e capace di offrire un servizio unico nel suo genere. Perché Blink Outdoor non è soltanto una sorta di rete di sorveglianza: dotato di due camere, una Sync Module e una Blink Video Doorbell, questa strumentazione è davvero in grado di garantire uno standard elevato di sicurezza. Intanto perché è in grado di resistere agli agenti atmosferici più impervi, e poi perché la batteria è di lunga durata. Tutte le notifiche vengono inviate direttamente sul proprio smartphone, e la cosa avviene ogni qualvolta viene rilevato un movimento, grazie anche alla possibilità di personalizzare le zone di movimento tramite app Blink Home Monitor. Può registrare i video e grazie alla compatibilità con Alexa può essere utilizzato come dispositivo per comandare la domotica di casa. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 59% a soli 139,99 euro.

BLINK OUTDOOR

RING VIDEO DOORBELL: una nuova idea di citofono

Con Ring Video Doorbell non c’è bisogno di installare un nuovo impianto, perché tutto ciò che serve lo trovi in un singolo bundle formato da una camera che funge da videocitofono ovunque ci si trovi. La risoluzione in HD a 1080p può essere visualizzata direttamente sul proprio smartphone, permettendo di interagire con chi sta fuori dalla porta. Una visione notturna più nitida e un sensore di movimento all’avanguardia consentono di testare ancora meglio il dispositivo. Si può attaccare direttamente il cavo al proprio impianto elettrico, altrimenti c’è una batteria integrata che fa debitamente il suo lavoro. Installarlo è semplicissimo e tramite la rete wi-fi può essere immediatamente. Tramite la funzione Annunci diventa un vero e proprio campanello, che suona ogni qualvolta qualcuno arriva davanti alla porta di casa. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile scontato del 58% a soli 76,99 euro.

RING VIDEO DOORBELL