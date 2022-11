Offerte Cyber Monday: i migliori Smartphone su Amazon

Benvenuto Cyber Monday: per gli amanti e gli appassionati di tecnologia, è uno dei giorni più attesi per provare a soddisfare esigenze e desideri . Per coloro che hanno intenzione di sostituire lo smartphone, o di acquistarne uno e portarsi avanti rispetto ai regali di Natale, il ventaglio delle offerte e di sicuro interesse perché i migliori smartphone su Amazon rispondono alle esigenze di ciascuna tipologia . Tra chi ha bisogno di un modello di smartphone avanzato per lavoro e chi intende acquistarne uno di livello superiore, lo scrigno delle offerte è davvero importante e variegato. Ecco i modelli su cui val la pena concentrarsi per beneficiare di una ulteriore garanzia: quella di un rapporto incredibilmente vantaggioso tra qualità e prezzo

Realme 9i è uno smartphone di fascia media che non ha nulla da invidiare ai più blasonati top di gamma. In materia di processore può contare su un Qualcomm Snapdragon 680, non il meglio sul mercato, certo, ma comunque capace di garantire affidabilità e prestazioni. A questo si affiancano 4G di RAM e 64GB di memoria, più che sufficienti ad archiviare file personali di qualsiasi categoria. Importante la mega batteria da ben 5.000 mAh che, associata a una ricarica rapida Dart da 33 W, garantisce un utilizzo continuativo per tutta la giornata. Come già detto, parliamo di uno smartphone per la vita di tutti i giorni, disponibile in super-offerta su Amazon a 147,99 euro.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Negli ultimi anni Xiaomi si è affermata sul mercato degli smartphone come un’azienda capace di garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo e questo Redmi Note 11 Pro 5G non è da meno. Disponibile nella versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria, rappresenta la soluzione perfetta per un utilizzo che va ben oltre il sempre intrattenimento. Il processore è uno Snapdragon 695, capace di garantire fluidità e ottime performance. In materia di fotocamere troviamo una lente principale da 108MP AI Fotocamera tripla, perfetta per rendere indimenticabile ogni scatto. Conclude la dotazione una batteria da 5000mAh e un grande schermo da 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay.

Realme 9 Pro+

Partiamo dal prezzo, è il primo elemento che regala una piacevole sorpresa: sconto garantito del 33% per Realme 9 Pro+, in vendita a 279.99 euro anziché i 419 euro da listino. Lo smartphone è un FreeFire Limited Edition con fotocamera Sony IMX766 con OIS & EIS che restituisce una stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini. Processore MediaTek Dimensity 920 5G ed espansione dinamica della Ram per selezionare a piacere fino a 5GB extra per potenziarne le performance. Interessante la funzione ricarica SuperDart da 60W che consente di ottenere il 50% della carica dello smartphone in soli 15 minuti. Infine, il dettaglio che farà felici i più esteti: realme 9 Pro+ cambia colore con l'esposizione alla luce, si tratta del primo trattamento fotocromatico a doppio strato della categoria ed è già accolta con enorme soddisfazione.

OnePlus Nord 2 5G

Altra grande occasione, stavolta pensata da Amazon per dare slancio ai desideri di chiunque abbia intenzione di focalizzare le sue attenzioni sullo smartphone OnePlus Nord 2 5G: super sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, per una spesa di 333 euro anziché lo standard di 499 euro. Tra le potenzialità dello smartphone: RAM di 12GB, tripla fotocamera AI da 50MP che è sinonimo di ulteriore potenza, ultra grandangolo e stabilizzazione ottica delle Immagini. Ricarica completa in 30 minuti con Warp Charge 65W capace di portare la batteria da 4500 mAh al massimo livello. Il sistema MediaTek Dimensity 1200-AI offre foto e video più nitidi, il display Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ è uno Smart Ambient che utilizza intelligenza artificiale e tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo.

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M53 5G in occasione del Cyber Monday è disponibile su Amazon a 369 euro anziché i 479 euro da listino. Il display da 6.7” è in grado di assicurare una visuale ancora più immersiva e coinvolgente ed è incastonato in una cornice pressoché invisibile che consente di sfruttare tutti gli spazi utili e restituire una immagine più ampia e definita. La fotocamera principale da 108 MP e il sistema multi-lente può rendere ciascuna fotografia unica nel suo genere. La batteria a carica completa resiste più di un giorno: 5.000 mAh sono la potenza necessaria per le esperienze immersive tra streaming, condivisioni e giochi. Chiude la dotazione un processore Octa-core da 5nm offre prestazioni potenziate e i 128 GB di memoria interna espandibile.

OnePlus 10T 5G

OnePlus 10T 5G è in vendita al vantaggiosissimo prezzo di 579 euro. Questo modello di OnePlus ha una RAM di 16 GB e la funzionalità Always Alive, che apprezzeranno coloro che ormai si sono abituati a essere multitasking. Il sistema 150W Supoervoc Endurance Edition restituisce energia per tutta la giornata. La piattaforma monta uno Snapdragon 8+ Gen 1 che garantisce un livello massimo in termini di velocità e fluidità. Vi è un sistema di tripla fotocamera da 50MP con sensore premium IMX766 OIS che rende ogni immagine più nitida e più stabile.

Samsung Galaxy Z Flip4

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è in super-offerta per il Cyber Monday di Amazon a 899 euro. Si tratta di uno smartphone 5G che include il caricabatterie wall charger super fast charging 25 W. Cover screen personalizzato per controllare le notifiche senza neanche aprire lo smartphone, Galaxy z flip4 smartphone Android è costruito con una cerniera protetta in armor aluminium che è sinonimo di resistenza e durata nel tempo. La fotocamera flexcam di Galaxy z flip4 sfrutta gli angoli dello smartphone 5g per catturare foto, video e selfie: con la funzione dello scatto rapido è possibile scattare selfie con la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente da cover. Il potente processore da 4 nm e la batteria da 3.700 mah garantiscono una resistenza certificata.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Il Galaxy S22 Ultra 5G, uno smartphone Android in vendita per tutto il Cyber Monday al prezzo di 1.299 euro. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica super rapida e la S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra 5G. Il display Dynamic Amoled 2X da 1,750 nits offre la massima luminosità ed elimina ogni problema dato dal riflesso dei raggi solari all’aperto. La fotocamera da 108MP e il Super Clear Glass catturano ogni dettaglio luminoso, assicurano scatti in grado di immortalare anche i movimenti ed elimina automaticamente eventuali riflessi o abbagli. Infine, il Frame Rate automatico offre l’opportunità di registrare video in 8K ancora più limpidi e ricchi di dettagli.

