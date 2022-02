Calcetto da tavolo in legno: per sfide da campioni in casa

Serate in compagnia di amici, tra grandi e piccini, al mare, in vacanza o in qualsiasi buona occasione! E' sempre il momento giusto per una partita a biliardino. Su Amazon è possibile acquistare una versione ridotta del classico calcio balilla, in offerta. Scopri lo sconto dedicato e acquista il tuo calcetto da tavolo in legno.

Avendone uno a casa, potrai finalmente dire basta ai gettoni che hannno ossessionato l'infanzia di noi tutti. I bambini potranno giocare come e quando vogliono e divertirsi senza dover spendere un euro.

Quello del biliardino da tavolo è un'idea regalo perfetta per i più piccoli, che si divertiranno nelle sfide appassionate a colpi di gol. In questa versione ridimensionata del soccer game sarà possibile giocare 1 vs 1: grazie alle due fasi (difensiva e offensiva) per squadra che ti permetteranno di divertirti con chi vuoi.

Dimensioni prodotto: ‎50.5 x 31 x 10 cm; 500 grammi

Il calcetto da tavolo junior è il gioco ideale, soprattutto per i bambini, grazie alle sue dimensioni contenute, può essere conservato e utilizzato davvero ovunque. Non occuperà molto spazio e, al termine delle partite, potrai riporlo nell'apposita scatola e conservarlo come se fosse un qualsiasi gioco da tavolo.

Quanto costa un calcetto da tavolo?

Il prezzo del calcetto da tavolo è alla portata di chiunque. Acquistare questo prodotto non comporterà spese folli, ma ti garantirà un divertimento sano e genuino. Un passatempo diverso dai soliti videogames che oggi padroneggiano nel tempo libero dei più piccoli, spesso incapaci di darsi delle regole. Ecco, il calcetto da tavola è sicuramente un gioco più classico e tranquillo, che può far passare dei bei momenti anche ai più grandi.

La storia del calciobalilla

In italia (e anche in Europa) il calciobalilla ha una storia secolare: fu inventato nella prima metà del '900, tra le due guerre mondiali, e messo in produzione già nel 1947.

Nel corso del tempo è diventato un gioco sempre più diffuso e apprezzato in tutto il mondo, fino a diventare una disciplina vera e propria e ad assumere i connotati di uno sport, con delle regole e dei tornei organizzati.

Le sue declinazioni sono innumerevoli, una di queste è quella che vi stiamo suggerendo in questo articolo: un calciobalilla adatto alla casa, grazie alle sue dimensioni contenute, ma comunque sufficienti per divertirsi.

Calciobalilla: i tavoli

Nelle sue numerose forme, il calcetto da tavolo richiama diversi stili: esistono i tavoli francesi, americani, italiani, cinesi ecc. Solitamente sono composti da un portiere, due difensori, cinque centrocampisti e tre attaccanti.

Ma, come detto, esistono anche altre strutture. Come quella in offerta su Amazon che prevede 3 difensori e 3 attaccanti, per un totali di 6 giocatori. Da una parte quelli in maglia gialla, dall'altra quelli in maglia rossa. La comodità è quella di poter giocare anche in due persone.

