Baci Perugina Red - Limited Edition: un regalo d'amore per la Festa della Donna

Si avvicina la festa della donna . E non c'è festa che si rispetti senza un regalo degno dell'occasione. L' 8 marzo sarà il giorno in cui potremo celebrare tutte le donne e strappare un sorriso a quelle che ci sono più vicine.

Anche perché - sarà retorica - ma la festa della donna è tutti i giorni. Tuttavia, il pretesto per festtegiarla una volta di più non ce lo dobbiamo far sfuggire.

Ecco allora che la Perugina ha preparato una scatola speciale di cicoccolatini per questo evento: i Baci Perugina limited edition con nocciole e granella al gusto di lampone nella scatola a forma di cuore.

Festa della donna: idee regalo

Il regalo per la festa della donna deve essere speciale e unico, esattamente come sono le donne della nostra vita. Non è importante spendere chissà quanti soldi, ma il gesto e il pensiero che c'è dietro il regalo. Per questo motivo la confezione di cioccolatini della Baci Perugina è un regalo perfetto: ideale per essere accompagnato insieme a qualcosa di maggior valore, o semplicemente così com'è. In ogni caso, sarà apprezzato.

Non saranno i soliti Baci Perugina: parliamo di una confezione fatta ad hoc per la ricorrenza, contenente i cioccolatini ricoperti da una confettura rosso rubino e con dei bigliettini al loro interno con le frasi firmate Dolce e Gabbana. Insomma, davvero qualcosa di unico!

Per trascorrere la giornata della festa della donna sono tante le idee: c'è chi preferisce non festeggiarla e chi invece vuole approfittare dell'occasione per passare del tempo insieme alle persone più care. In ogni caso, sicuramente, c'è l'occasione per dimostrare il proprio amore alle donne a cui si vuole bene.

E quindi basta poco per dimostrarlo questo affetto e rendere felice la propria compagna. Gli evergreen per questa occasione sono le mimose (il fiore giallo che da tradizione si regala l'8 marzo) e gli intramontabili cioccalatini. La Perugina per l'occasione ha ideato una confezione speciale, una limited edition a forma di cuore che contiene i Baci Perugina più teneri a passionali di sempre.

Andiamo a vedere nel dettaglio come è composta questa scatala regalo per l'8 marzo:

Morbido cuore al gianduia coronato dall'inconfondibile nocciola intera, arricchito da squisiti cristalli al gusto di lampone. Il tutto avvolto da una copertura rosso rubino

Frasi firmate Dolce&Gabbana all'interno di ogni cioccolatino

Ricetta semplice e con materie prime selezionate

Senza glutine;Perugina aderisce al Nestlé Cocoa Plan;Cacao certificato Rainforest Alliance

Scatola Cuore 100g con 8 praline

Se vuoi sorprendere la donna che ami, questo regalo è l'ideale. Un pensiero ricco di passione, dal costo contenuto, accessibile a tutte le tasche.

Scatala regalo di cicoccatini per la festa della donna