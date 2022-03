Xiaomi 11T Pro 5G 128 GB in offerta a tempo limitato su Amazon

Oggi vi presentiamo uno degli smartphone più completi in circolazione. Un telefono considerabile top di gamma , ma dai costi più contenuti rispetto a quelli di questa fascia.

La tripla fotocamera (professionale) e la batteria sono sicuramente i punti di forza di questo prodottto.

Puoi acquistarlo in offerta su Amazon e approfittare della promozione a tempo limitato.

Xiaomi 11T Pro 5G in offerta su Amazon

Quanto costa e quando è uscito Xiaomi 11T Pro?

Questo modello di Xiaomi è uscito tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2021. Si tratta di uno degli ultimi esemplari lanciati sul mercato, dalle caratteristiche impressionananti e dal design affascinante.

Il prezzo dello Xiaomi 11T Pro 5G è già di per sè non in linea con i telefoni di questo livello, ma grazie alla promozione Amazon è possibile acquistarlo ad un prezzo ancora più basso, grazie allo sconto applicato e attivabile attraverso il seguente link:

Xiaomi 11T Pro 5G in sconto su Amazon

Xiaomi 11T Pro: scheda tecnica

Il sistema operativo dello Xiaomi è Android; lo schermo è dotato di un display piatto AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con TrueColor, con un miliardo di colori e luminosità di picco di 1000 nit.

La fotocamera è senza ombra di dubbio uno degli aspetti più interessanti, con una risoluzione di 108 megapixel. La batteria (non removibile) è da 5000 mAh. Il tutto è supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Di seguito altre caratteristiche dello Xiaomi 11t Pro:

Dotato di una configurazione a tripla fotocamera che consiste in un grandangolo da 108 MP, telemacro 2x e un angolo ultra grandangolare da 120 °, Xiaomi 11T Pro è un vero e proprio set cinematografico a portata di mano.

HyperCharge da 120 W offre la velocità di ricarica più rapida del settore, caricando completamente il telefono al 100% in 17 minuti. Inoltre, questa tecnologia di ricarica rapida è supportata da un'enorme batteria a doppia cella da 5000 mAh.

Xiaomi 11T Pro è progettato per supportare la tua creatività, con funzionalità fotografiche all'avanguardia e prestazioni eccezionali. Uno strumento creativo e potente.

Xiaomi 11T Pro: recensione

11T Pro è un'altra eccellenza della casa Xiaomi, che si conferma tra le più interessanti sul mercato. Porta delle caratteristiche di livello, come la fotocamera professionale, il processore premium e la nuova ricarica rapida a 120W da record.

Nel complesso lo possiamo ritenere uno smartphone top di gamma, con delle caratteristiche più uniche che rare, ad un prezzo incredibile...

Xiaomi 11T Pro scontato su Amazon

Xiaomi 11T Pro 5G in offerta su Amazon

Per acquistare l'11T Pro 5G è possibile approfittare della promozione di Amazon, che ti permette di risparmiare sull'acquisto del prodotto e di usufruire di tutti i vantaggi: dalla spedizione gratuita alle garanzia sul telefono.

L'offerta a tempo limitato ti permette di comprare il telefono a un prezzo ancora più basso, non perdere tempo e approfitta dell'offerta.

Offerta Amazon sull'11T Pro 5g Xiaomi