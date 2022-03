I migliori Funko DC Comics da collezione in offerta su Amazon

Ormai le action figure in vinile sono diventate una vera e propria mania per tutti i collezionisti. Sono le Funko POP , ne avrete già sicuramente sentito parlare: oggetti da collezionismo , spesso ispirati al mondo dei fumetti o del gaming.

Oggi su Amazon è possibile acquistare in offerta le Funko POP della DC Comics, la casa editrice di fumetti statunitense più famosa al mondo che ha dato vita ai personaggi più iconici di sempre: Batman, Superman, Catwoman e tanti altri. Scopri i pezzi da collezione da acquistare in sconto, rigorosamente nella loro scatola ufficiale:

Batman Funko POPO Vinyl 80th

Il celebre supereroe che combatte il crimine con il costume da pipistrello. Il personaggio che ha ispirato innumerevoli film e cartoni animati. Dietro l'identita segreta di Bruce Wayne si cela uno dei protagonisti più iconici della stori dei fumetti. Oggi Batman è anche un Funko Pop Vinyl, acquistabile in offerta su Amazon.

Giocattolo Batman in offerta su Amazon

Alta 9cm ed inserita all'interno di una scatola trasparente da collezione

Pop! vinyl

Heroes: batman 80th

Batman (1989)

Catwoman POP Heroes in offerta su Amazon

Selina Kyle, nata come avversaria di Batman, nel corso del tempo si è ritagliata uno spazio da protagonista nei fumetti della DC Comics. Catwoman è stata inserita in diverse classifiche nelle prime posizioni, tra "i più grandi cattivi dei fumetti di tutti i tempi" e tra le "donne più sexy dei fumetti di tutti i tempi".

Catwoman - Pop Vinile da Funko - In offerta su Amazon

Superman Funko POP-Vinyl

Superman, il più celebre dei personaggi immaginari: il supereroe per eccellenza. L'uomo in grado di sollevare auto, dal costume blu e il mantello rosso ha fatto innamorare tantissime generazioni di bambini e adolescenti. Il suo personaggio è diventato un'icona: i suoi fumetti sono stati venduti in tutto il mondo in milioni di copie.

Puoi acquistare la sua action figure su Amazon ad un prezzo super vantaggioso:

Action figure di Superman in offerta

Colore Multicolore

Multicolore Marchio Funko

Funko Materiale Vinile

Vinile Dimensioni articolo: LxPxA 6.4 x 6.4 x 9.5 cm

6.4 x 6.4 x 9.5 cm Peso articolo 0.09 Chilogrammi

Joker Funko POP Heroes

Joker è uno dei supercriminali più famosi della storia. Nato nel 1940 nella serie a fumetti di Batman, il Jolly (chiamato anche così in Italia) è stato interpetato e rappresentato in moltissimi modi diversi: protagonista di film, serie tv. Joker è rappresentato come un personaggio astuto, pittoresco e crudele, ma dal fascina irresistibile.

Compra la sua action figure in offerta su Amazon

Una statuina pop, vinile di Funko

Alta 16 cm

Dimensioni articolo: LxPxA 6.4 x 6.4 x 9.5 cm

6.4 x 6.4 x 9.5 cm Peso articolo0.25 Libbre

POP Jumbo - The Batman

Ed infine un'altra versione di Batman, uno dei personaggi più amati e ricercati: POP Jumbo The Batman. Batman Funko POP è il giocattolo dell'anno 2018 People's Choice.

Per acquistarlo su Amazon è sufficiente cliccare sul seguente link e procedere all'acquisto:

POP Jumbo Batman in offerta su Amazon

I personaggi presentati, e acquistabili in offerta su Amazon, sono tutti protagonisti della DC Comics, la più grande e famosa casa editrice di fumetti. I suoi più iconici personaggi, sopra elencati, sono chiaramente diventati anche dei giocattoli e delle Funko POP, le action figure che vanno tanto di moda. Alcuni di questi pezzi nel tempo possono assumere un valore esorbitante: ne esistono alcuni oggi che valgono migliaia di dollari.

Quelli che abbiamo presentato in questo articolo sono acquistabili a pochi euro, ma chissà che un giorno anche loro non avranno un valore incredibile!