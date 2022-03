FIFA 22 per PlayStation 4 - Standard Edition in offerta limitata su Amazon

Un videogame che diventa sempre più realistico, che riesce a mantenere la tradizione seppur con innovative funzioni che rendono il gico ancora più appetibile degli scorsi anni.

Per acquistarlo c'è l'offerta shock di Amazon, che ti permette di comprarlo ad un prezzo stracciato rispetto al suo reale valore.

Il gioco di calcio più bello di sempre è finalmente disponibile per PS4. La partita di calcio ora diventa realtà: il motore grafico e l'Hypermotion Technology rendono le azioni di questo gioco incredibilmente reali.

L'ultima incarnazione della saga calcistica, la più evoluta, la più sofisticata e affascinante. Oggi è in offerta, acquistabile ad un prezzo bassissimo per i soliti standard.

Da quest'anno gli sviluppatori hanno deciso di puntare forte su alcune novità: l'esperienza di gioco (il gameplay) e la modalità FUT. E poi c'è l'immenso database, all'interno del quale si contano più di 170 mila giocatori e oltre 700 squadre, tra cui nazionali e team femminili. E poi ancora ben 30 campionati, molti dei quali su licenza ufficiale e più di 100 stadi. Insomma, un mondo sconfinato tutto da scoprire partita dopo partita.

FIFA 22 PS4: recensione del gioco

Partiamo dal presupposto che era difficile migliorarsi rispetto all'ultima edizione, eppure con FIFA 22 sono stati fatti passi da gigante in avanti. L'alta tecnologia e l'intelligienza artificiale regalano al gioco più pragmatismo e realismo. Finalmente, le difese tornano ad avere un ruolo attivo nel gioco (elemento che rende ancora più complicato e affascinante il gioco). Tra le modalità migliori non possiamo menzionare l'Ultimate Team: il cuore pulsante di questo gioco. Notevoli però sono anche la modalità carriera e l'intramontabile matching players.

Finalmente EA ha realizzato un videogame che non lascia spazio a polemiche circa la credibilità del gioco: il realismo è al primo posto. A discapito di questo aspetto c'è da dire che le skills dei singoli giocatori sono state ridimensionate leggermente rispetto al passato. Ma il risultato complessivo di questo cambiamento è sicuramente positivo e favorevole alla realtà virtuale. Voto del videogame: 9.

Per acquistare il gioco in offerta si può, appunto, usufruire della promozione di Amazon che ha applicato per un periodo di tempo limitato il 43% di sconto. Il prezzo di FIFA 22 è praticamente dimezzato. Se sei un appassionato di videogames e di calcio, questa è l'occasione giusta per te!

La ricca offerta di contenuti è un altro elemento di rilievo assoluto: torna la modalità Volta Football, per i più nostalgici amanti di FIFA Street. Altra novità è il sistema di progressione, che si basa sulle abilità speciali in base alle caratteristiche tecniche del calciatore in questione. E poi tante altre novità, come il mini gioco: una sorta di calcio tennis per divertirsi in compagnia di amici e passare dei bei pomeriggi.