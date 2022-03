Sedia da gaming FIGC - Nazionale italiana di calcio: per i veri football gamer

Un videogiocatore passa in media dalle 2 alle 5 ore seduto davanti allo schermo; un lavoratore in smart workink ne passa fino ad 8 di ore, ma anche gli studenti per leggere e studiare. Insomma, chi non si ritrova spesso nelle condizioni di passare molto tempo davanti a un pc seduto sulla sedia?

Per risolvere gran parte dei problemi che conseguono dalle ore passate seduti in posizioni non adatte, ecco la sedia da gaming della Nazionale italiana: una sedia per gli amanti del calcio, ma soprattutto con le caratteristiche ideali per rimanere in splendida forma.

Sedia gaming Nazionale italiana in offerta su Amazon

Quali sono le migliori sedie da gaming

Sono tanti gli aspetti che definiscono una sedia da gaming di livello o comunque valida. Prima di tutto, ciò che bisogna valutare è la comodità, che spesso è definita da altri due aspetti fondamentali: le misure e il tessuto della sedia.

Altri aspetti importanti sono lo schienale, il sostegno in basso (solitamente composto da 5 ruote) e i braccioli. Le migliori sedie, come quella che vi suggeriamo in questo articolo, hanno anche un meccanismo di inclinazione con blocco del supporto e la regolazione dell'altezza: due elementi che permettono di cambiare posizione e di trovare sempre la più adatta comodità.

La sedia da Gaming della FIGC in offerta su Amazon ha le seguenti caratteristiche:

Sedia professionale ufficiale figc, da gioco e da ufficio, con struttura resistente ed ergonomica, personalizzata con i colori della nazionale italiana di calcio

Ecopelle lavabile di alta qualità

Meccanismo di inclinazione con blocco del supporto; ruote ad alta resistenza; regolazione dell’altezza con pistone a gas classe 4

Prodotto Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio CIDIVERTE – Licenziatario Ufficiale FIGC

Sedie da gaming economiche su Amazon

Chiaramente le sedie di alta qualità hanno un costo più elevato rispetto a quelle meno evolute. Non sempre però i costi eccessivi equivalgono alla buona qualità dei prodotti. Nel caso della sedia da gaming della Nazionale italiana, infatti, si ha la possibilità di acquistare un prodotto di livello senza dover spendere troppo.

Il piccolo sconto che Amazon ha riservato per tutti voi, vi permetterà di risparmiare ulteriormente sulla spesa. Se sei alla ricerca di una sedia comoda per lavorare, studiare o giocare, questa è quella che fa al casa tuo!

Gaming Chair FIGC in offerta Amazon

Perché le sedie da gaming costano tanto?

Non è vero che tutte le sedie da gaming costano tanto. Partiamo con questo presupposto e facciamo chiarezza sul fatto che possono essere più o meno comode dalle sedie da ufficio standard. I criteri con cui si stabilizza questo aspetto sono sempre i soliti: materiale, comodità e design.

Ovviamente un materiale in ecopelle, lavabile e di alta qualità avrà un valore maggiore rispetto ad altri materiali. Così come il fatto che la sedia sia personlizzata o meno, oppure ancora il marchio che c'è dietro il prodotto e che garantisce sull'affidabilità dello stesso.

In ogni caso, quando si decide di acquistare una sedia da gaming, le valutazioni da fare devono essere anche quelle più banali, come ad esempio i colori e i temi che la sedia stessa rappresenta. Scontato dire che se sei un appassionato di calcio e un vero football gamer, allora la sedia della FIGC è ciò che fa al caso tuo!

Sedia della FIGC in offerta su Amazon