Guanto di Thanos - Set LEGO da collezione a un prezzo imbattibile

Thanos, l'immaginario personaggio dei fumetti Marvel Comics, è il più potente della spacie degli Eterni. La sua figura, nell'invicinbile Iron Man, ha scritto la storia e ha fatto innamorare milioni di persone.

Guanto di Thanos - Set Lego in offerta su Amazon

Cos'è il Guanto dell'Infinito?

Il Guanto dell'Infinito, nella saga del Marvel Cinematic Universe, è stato creato per fornire i poteri delle Sei Gemme a chi lo indossa. Stringendo il pugno si può attivare il guanto e le sue forze e si possono utilizzare i poteri singolarmente o in maniera combinata.

A cosa serve la mano di Thanos?

Il Guanto dell'Infintio ha ispirato la trama di due film: Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tra i tre Guanti dell'Infinito che compaiono, il primo è quello di Thanos, che viene utilizzato per lo Snap (o la Decimazione), cancellando la metà della popolazione sull'universo; mentre il secondo viene utilizzato per riportarle in vita.

Quanto costa il Guanto dell'Infinito?

Come detto, per l'occasione, e solo per questi giorni, il set Lego del Gaunto può essere acquistato ad un prezzo in sconto. Di seguito alcune caratteristiche del prodotto su Amazon:

Concediti una pausa e immergiti nella costruzione dell'iconico Guanto dell'Infinito con Gemme dell'Infinito e poggiato su un solido supporto con una targhetta descrittiva

Questo modello del Guanto di Thanos d'oro cattura per sempre l'avvincente stile dei film Marvel Studios Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

Quest'impressionante omaggio LEGO ai film Marvel Avengers contiene il Guanto dell'Infinito con dita mobili e colori vibranti, il cui risultato è un immortale pezzo da esposizione

Questo set di costruzioni per adulti offre un modello LEGO da collezione da esporre a casa o in ufficio, che sarà al centro dell'attenzione, suscitando l'ammirazione di tutti

I set LEGO Marvel da collezione per adulti sono un magnifico regalo di Natale e di compleanno per qualsiasi appassionato di costruzioni e modellismo

L'articolo ti arriverà a casa pronto per il montaggio, con tutte le indicazioni necessarie: Una vera esperienza di costruzione gratificante. Gli adulti appassionati della Marvel possono immergersi in un eccezionale progetto di costruzione che rappresenta un’appassionante fuga dalla quotidianità ed è in grado di offrire gioia e piacere anche al termine della costruzione.

