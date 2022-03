Scopri il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G disponibile su Amazon

Uno degli ultimi arrivati in casa Samsung , un telefono top di gamma, tra i migliori in assoluto presenti sul mercato. Un vero e proprio pezzo pregiato.

Il nuovo Samsun Galaxy S22 Ultra 5G è in vendita su Amazon: un dispositivo stratosferico, fotocamere da urlo e display adatto ad ogni circostanza.

Samsung Galaxy S22 5G: scheda tecnica

Partiamo dalle telecamere posteriori: uno degli elementi più importanti di qquesto telefono. Il rendimento delle fotografie è ancora più evoluto rispetto ai suoi predecessori, siamo al limite tra fotografia e realtà. Ecco i dettagli completi del gruppo fotocamere:

108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

10 MP, f/4.9, 230mm (teleobiettivo periscopico), 1/3.52", 1,12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x zoom ottico

10 MP, f/2.4, 70mm (teleobiettivo), 1/3.52", 1,12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico

12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55", 1,4µm, dual pixel PDAF

Frontale 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0,7µm, PDAF

La batteria di Samsung Galaxy S22 Ultra è da 5.000 mAh: ciò significa che una giornata piena la tiene senza troppi problemi. E per giornata piena intendiamo una situazione costantemente sotto Wi Fi, con utilizzo di chiamate, social e anche un po' di gaming generico.

Interessante è anche la nuova S Pen, che permette una nuova modalità di scrittura naturale e semplice da utilizzare e che migliora ulteriormente il tempo di latenza. La S Pen include anche la modalitàà Air Gesture: una nuova modalità che permette di eseguire funzioni a distanza attraverso apposite gesture.

Ora l'elemento di assoluta novità, probabilmente il più notevole di questo telefono: il display. Diagonale da 6,8" con una risoluzione di 1440 x 3088 pixel (QHD+), tecnologia OLED LTPO. Luminosità incredibile, colori vividi e soprattutto un'usabilità alla luce all'aperto fuori dal comune, senza precedenti. Tutto ciò è dovuto dall'intensa luminosità, che gode anche della funzione "luminosità extra" talmente potente da risultare fastidiosa agli occhi se non ci si trova veramente all'aperto.

Una menziona a parte la merita anche lo speaker stereo, anch'esso di notevole fattura, in linea con i telefoni di questa fascia di prezzo, ma sicuramente di livello importante.

Samsung Galaxy S22 5G: recensione

Le recensioni degli utenti che hanno acquistato questo telefono sono piuttosto positive: i commenti sfiorano il massimo dei voti. Le uniche perplessità sono quelle riguardanti il suo predecessore principale: l'S21, che verrà sostituito dai Note 22 Ultra.

Senza ombra di dubbio i punti di forza sono il display (senza precedenti e senza rivali) e le fotocamere di assoluto livello. Per il resto, ormai ci sembra scontato, ma è impressionante il livello tecnologico di un dispositivo che racchiude praticamente ogni tipo di funzione con delle prestazioni ultra-performanti. Margini di miglioramento? Sicuramente, ma facciamo fatica a indicare dove...

Quanto costa il Samsung Galaxy S22 5G?

Il prezzo del Samsung Galaxy S22 5G non è esorbitante per un prodotto di queste funzioni. Chiaramente, trattandosi un telefono top di gamma, tra i primi sul mecato, non è un prodotto low cost, ma sicuramente il costo è competitivo per questa tipologia di telefono.

