Maglia celebrativa da collezione di Diego Armando Maradona

La maglia del calciatore che cambiò la storia del calcio, del giocatore più forte di tutti i tempi, dell'uomo che ha rivoluzionato lo sport che noi tutti amiamo: Diego Armando Maradona.

Grazie a Maradona il Napoli entrò in un'altra dimensione, basti pensare che con l'argentino arrivarono due storici scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Per i veri tifosi del Napoli questa maglietta è un pezzo da collezione unico e inimitabile.

D'altronde, lo abbiamo detto, Maradona non ha solo cambiato la storia del Napoli ma del calcio e dello sport. La sua controversa figura ha fatto discutere tanto fuori dal campo ma, sportivamente parlando, siamo tutti d'accordo nel riconoscergli la palma del più forte di tutti i tempi.

Maradona e Napoli: una storia d'amore senza tempo

La prematura scomparsa del Pibe de Oro ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi, soprattutto negli argentini e nei napoletani, legati a Maradona in modo viscerale. Lo stadio di Napoli, come è giusto che sia, è stato dedicato a lui e ha ripreso il suo nome.

Mai nella storia un giocatore del suo talento potrà rivestire la maglia numero 10 azzurra, motivo per cui è stata ritirata. E mai nessuno potrà prendere nel cuore dei tifosi napoletani quello spazio interamente a lui dedicato.

Maradone è storia, Maradona è leggenda. Maradona è stato qualcosa di più di un semplice giocatore, Maradona ancora oggi è un simbolo che va oltre la fede e la passione. La sua maglia ne mantiene vivo il ricordo e la memoria.

