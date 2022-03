I migliori regali tech-multifunzione per la festa del papà

Questa ricorrenza però è soprattutto un buon pretesto per ricordare a tutti i nostri padri quanto siano importanti per noi e per dimostrarglielo. Anche con un piccolo gesto. Ecco allora i nostri suggerimenti per fare un regalo per la festa del papà.

Penna multiuso: il regalo per la festa del papà

Una penna dalle mille funzioni: penna a sfera con ricariche, penna touch screen per tablet e smarphone e set di cacciaviti. Una penna tecnologica capace di sorprendere chiunque, la giusta idea per la festa del papà. Il prodotto arriva in un elegante packaging in scatola di cristallo, per rendere il regalo ancora più affascinante.

Penna multiuso in offerta su Amazon

Coltellino tascabile multifunzionale

Coltello multitool, con 11 punte da cacciavite a lama, a croce, forbici, seghetto, apribottiglie, apriscatole, ecc. Un coltellino ideale per riparare qualsiasi cosa e pensato per tutte le necessità di sopravvivenza. Realizzato in acciaio inossidabile per prevenire la ruggine, questo strumento è stato progettato con impugnatura ergonomica antiscivolo, che promette prestazioni affidabili a lungo termine. Progettato da un team di designer svizzeri con 20 anni di esperienza.

Coltellino multiuso tascabile in offerta Amazon

Borsa accessori elettronici

Una borsa organizer dalle dimensioni importanti (26,7 x 19,7 x 8,9 cm) ma pratiche allo stesso tempo. La borsa si presenta con una grande tasca a rete con cerniera adatta per iPad mini e qualsiasi tipo di accessorio elettronico. Ideale soprattutto per i cavi e per i materiali in nylon: è impermeabile e antifurto. L'idea regalo perfetta per chi necessita di spostare gli attrezzi del mestiere.

Borsa accessoti elettronici in offerta su Amaozn: acquistalo ora!

Penna con torcia elettrica

Ecco un'altra penna, diversa da quella descritta prima, ma altrettanto affascinante. Non stiamo parlando di una penna qualsiasi, ma di un oggetto multiuso con torcia elettrica in LED, interruttore di vetro, apribottiglie, chiave esagonale e penna a sfera. Insomma, un oggetto di pregevole fattura, adatta ad ogni esigenza e ideale per la festa del papà. Anchq in questo caso il prodotto viene consegnato in apposita scatola regalo per rendere il pensiero ancora più affascinante.

Penna con torcia elettrica su Amazon

Zaino per l'energia solare

E ora parliamo di un oggetto un po' più caro (dal punto di vista economico) rispetto ai precedenti, ma anche molto interessante e tecnologico. Uno zaino, dal design ergonomico, capace di convertire l'energia solare in energia elettrica. Che si carica in movimento e dal tessuto impermeabile, resistente e duraturo. Contiene inoltre uno spazio di archiviazione con laptop da 15,6 pollici e un tablet da 10,1 pollici. Uno spazioso compartimento per le necessità quotidiane. Doppie tasche laterali ad accesso rapido per borraccia, ombrellone e piccoli oggetti. Insomma, un regalo per i top papà.

Zaino per l'energia solare in offerta su Amazon