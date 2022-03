Nuovo Gran Turismo 7 per PS4 e PS5: scopri i bundle e acquistalo su Amazon

L'intramontabile saga di Gran Turismo oggi è arrivata alla sua settima edizione, la più entusiasmante che si possa trovare in circolazione. In questo articolo vi presentiamo il gioco di automobili sportive più famoso e apprezzato al mondo: Gran Turismo 7 Standard Edition. Lo puoi acquistare in sconto su Amazon per PS4 e PS5, sia nella versione classica che con il kit in dotazione comprensivo di volante e pedali regolabili.

Gran Turismo 7 PS4 prezzo

Solo su Amazon si può acquistare con uno sconto speciale del 15%. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central , Gran Turismo 7 ricrea le reali sensazioni di guida delle supercar moderne e classiche. Scopri tutti e 90 i tracciati disponibili, che ripercorrono la storia dei GT nelle diverse condizioni climatiche che inficiano sull'andamento della gara. Molto interessante il ritorno della leggendaria modalità GT Simulation. Vinci tutte le gare e sblocca nuove auto e sfide!

Gran Turismo 7 PS4 con volante e pedali

L'esperienza di gioco, in questa modalità, è ancora più immersiva. Il Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale grazie al supporto dello sterzo di precisione e ai pedali sensibili alla ‎pressione. Il volante Logitech è progettato senza compromessi per ‎garantire l'esperienza di guida; è possibile sterzare silenziosamente e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback. Assolutamente da provare!

Gran Turismo 7 per PS5 su Amazon

La Standard Edition di Gran Turismo 7 è disponibile anche per Play Station 5, ad un prezzo molto vantaggioso. La realizzazione delle autovetture è sopraffina, curata in ogni minimo particolare: i cultori delle auto da corsa apprezzeranno tantissimo questo videogames. Carrozzerie scintillanti e nessun dettaglio lasciato al caso, neanche l'interno delle auto tutto da scoprire.

Gran Turismo 7 PS5 Driving Force

Non poteva mancare, ovviamente l'edizione Driving Force del videogame Gran Turismo 7 per Play Station 5. Gli amanti delle esperienze più veritiere apprezzeranno tantissimo la precisione e la sensibilità dei pedali e del volante. Inoltre il volante Logitech è progettato Per Lunghe Distanze, è confortevole e durevole grazie all'acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano; un vero e proprio tocco di lusso.

Immancabile la modalità "carriera", che con pazienza vi farà scalare tutto il percorso di missione in missione. Tutte le gare infatti sono curate nel minimo dettaglio: dal risparmio sul carburante alle piste delimitate dagli appositi coni: per gli amanti delle avventure sarà una sfida affascinante.

Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition

Per ultimo, ma non per importanza, anzi, c'è la versione del 25esimo anniversario di Gran Turismo. Un'edizione unica e inimitabile, con tutte le caratteristiche del videogame ma con, in aggiunta, il disco fisico per la versione PlayStation 5 ed il codice download per la versione PlayStation 4, adatto quindi a ogni evenienza.

Il tutto è arricchito dalla modalità fotografica Scapes ed i Replay Musicali dove ci si può sbizzarrire in ogni maniera e fare lo scatto perfetto nelle location più suggestive del mondo. Per acquistare questa speciale edizione, puoi cliccare sul link qui sotto:

