Nuovo WWE 2K22 per PS4, PS5 e Xbox One: acquistalo su Amazon

L'attesa era tanta, le aspettative anche: WWE 2K22 non le ha deluse ed è finalmente disponibile per gli appassionati di wrestling . Un videogioco che superato ogni immaginazione e che, finalmente, offre un comparto grafico di alto livello , abbinato a una giocabilità di spessore. Rispetto ai precedenti, senza alcun dubbio, si sono fatti passi da gigante in avanti.

Visual Concepts ha fornito a questo videogame una versione veramente esaustiva dello sport, soprattutto nel sistema di combattimento che è stato rivisto rispetto al passato ed è sicuramente migliorato, specie nella fase d'attacco, dove ora è tutto più realistico.

Per acquistare WWE 2K22 è possibili usufruire dell'offerta di Amazon che ha messo in conto, ad ottimi prezzi, la versione del gioco per PS4, PS5 e Xbox One. Scegli quella che fa al caso tuo!

WWE 2K22 per PS4: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per PS5: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per Xbox One: acquistalo su Amazon

Quando esce WWE 2K22?

La release date (la data d'uscita) di WWE 2K22 è l'8 marzo 2022 in Italia. L'anteprima e il primo teaser del videogame era già uscito nei mesi scorsi, ma tutti aspettavano la possibiltià di acquistarlo per giocarci nella sua versione completa.

L'official roster (l'elenco degli atleti) di WWE 2K22 è davvero molto lungo, troppo per poterlo presentare. Quello che possiamo dirci è che tutti i migliori lottatori ci sono. La lista è suddivisa in uomini e donne, che a loro volta sono ulteriormenti raggrupati in Raw, SmackDown e NXT. Non ti resta che passare all'azione per scoprire ogni dettaglio.

WWE 2K22 per PS4: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per PS5: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per Xbox One: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 recensione

Come anticipato nell'intro, questa volta l'azienda statunitense Visual Concepts si è veramente superata. Ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi l'acquisto del videogioco, che finalmente (rispetto ai fratelli degli anni prima) racchiude tutto l'indispensabile per essere considerato un videogame di altissima qualità.

La fluidità diventa protagonista: sia nel ring che nelle presentazioni. La fase di gioco appare notevolmente migliorata, e lo si nota soprattutto nelle mosse. Molto interessanti anche i 4 livelli di difficoltà che rendono il gioco ancora più avvincente ed entusiasmante.

Merita una nota a parte anche la riproduzione dei protagonisti che, quest'anno come non mai, è assolutamente realistica. Quasi da fare impressione!

WWE 2K22 per PS4: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per PS5: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per Xbox One: acquistalo su Amazon

Quanto costa WWE 2K22?

Il prezzo di WWE 2K22 varia in base al tipo di conole che ospito il gioco stesso. La Visual Concepts ha realizzato il videogioco per le console più utilizzate: Play Station 4, Play Station 5 e Xbox One. Attraverso la promozione di Amazon è possibile acquistare il videogame in tutte e tre le opzioni, sfruttando lo sconto dedicato. Scegli il tipo di console che utilizzi e acquista il videogioco tanto atteso: WWE 2K22. Ti arriva comodamente a casa in consegna gratuita.

Ulteriori info su WWE 2K22:

Bonus di prenotazione WWE 2K22 – Il Pacchetto The Undertaker Immortale include*:

Tre versioni aggiuntive di The Undertaker: Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker e Boneyard Match Undertaker

3 Carte EVO La mia FAZIONE per The Undertaker ed una carta Logo La mia FAZIONE di Undertaker

WWE 2K22 per PS4: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per PS5: acquistalo su Amazon

WWE 2K22 per Xbox One: acquistalo su Amazon