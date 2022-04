Kit Pannello Solare Pieghevole Portatile 100W con uscita USB

Tra i vari che si possono comprare, ne abbiamo selezionato uno, acquistabile online su Amazon, che risulta essere alla portata di tutti e soprattutto efficiente per qualsiasi esigenza.

Si tratta di un kit pannello solare DOKIO, pieghevole e portatile, dalle misure pratiche e dalle funzioni resistenti e prestanti.

Cos'è un pannello solare?

Il pannello solare è uno strumento capace di trasformare l'energia solare in energia termica. Attraverso il riscaldamento del sole, un pannello solare è in grado si produrre energia utilizzabile all'interno della casa, come ad esempio l'utilizzo di un frigorifero o il riscaldamento dell'acqua.

E' facile intuire che i pannelli solari riescano a far risparmiare notevolmente le spese sul consumo dell'energia. Ma i benefici non si limitano al risparmio economico: grazie a questi strumenti, infatti, è possibile ridurre l'emissione di gas inquinanti nell'atmosfera, salvaguardando così il nostro pianeta.

Chiaramente, per l'uso domestico, un pannello solare non può garantire il 100% del fabbisogno di una famiglia. Sono diverse le variabili che vanno prese in considerazione, come ad esempio l'esposizione o le temperature. Ad ogni modo, si tratta di una scelta che senza dubbio garantisce benefici su più fronti.

Pannello solare con batteria 12 V: le caratteristiche

Portatile e facile da installare : Il pannello solare presenta dimensioni pieghevoli di 73 x 54 cm (piegato) e pesa solo 2,7 kg, quindi è comodo da trasportare e trasportare. Grazie alle sue dimensioni compatte il pannello solare può essere riposto in poco spazio.

: Il pannello solare presenta dimensioni pieghevoli di 73 x 54 cm (piegato) e pesa solo 2,7 kg, quindi è comodo da trasportare e trasportare. Grazie alle sue dimensioni compatte il pannello solare può essere riposto in poco spazio. Compatibile con la maggior parte dei generatori solari : Viene fornito con un cavo con clip a coccodrillo per batteria da 12 V e 5 tipi di testine del convertitore DC, adatto per la maggior parte degli alimentatori portatili.

: Viene fornito con un cavo con clip a coccodrillo per batteria da 12 V e 5 tipi di testine del convertitore DC, adatto per la maggior parte degli alimentatori portatili. Elevata efficienza di conversione : Il pannello solare DOKIO 100W è dotato di celle solari in silicio monocristallino che possono raggiungere fino al 21% di alta efficienza, che è molto più alta di altri pannelli convenzionali.

: Il pannello solare DOKIO 100W è dotato di celle solari in silicio monocristallino che possono raggiungere fino al 21% di alta efficienza, che è molto più alta di altri pannelli convenzionali. Resistente e impermeabile : DOKIO adotta una tecnologia laminata avanzata e materiale ETFE di lunga durata, che possiede prestazioni eccellenti in termini di qualità perché è più resistente e antigraffio.

: DOKIO adotta una tecnologia laminata avanzata e materiale ETFE di lunga durata, che possiede prestazioni eccellenti in termini di qualità perché è più resistente e antigraffio. Consegna rapida: Spedizione di magazzino europea Amazon,offre un servizio di assistenza gratuita pre e post vendita imbattibile.

Quanto costa un pannello solare?

I prezzi di un pannello solare sono sicuramente più bassi rispetto a quelli di un intero impianto fotovoltaico, che invece garantisce prestazioni superiori, ma he costa oltre 5mila euro. QUuesto pannello, che vi suggeriamo, ha dei costi molto più contenuti, ma offre comunque degli ottimi risultati.

Le recensioni di chi l'ha già acquistato dimostrano che il prodotto è sicuramente di qualità: in molti lo usano collegandolo al frigorifero, altri testimoniano come anche con il cielo nuvoloso le prestazioni siano comunque soddisfacenti. Insomma, il kit pannello solare è sicuramente un'ottima scelta ed è anche semplice da usare.

