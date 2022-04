SSC Napoli ed EA7 ispirati per D10S: indossa il mito di Maradona

Caratteristiche della collezione D1OS: Special Edition

Il tessuto si presenta con un cotone al 70% per il massimo del Comfort, accompagnato da un 30% di Poliestere per i ritocchi e i dettagli estetici di cui queste tute sono protagoniste.

Per un totale di 4 diversi prodotti, troviamo la tuta completa in due colorazioni diverse e la felpa, anch’essa azzurra o blu.

Un dettaglio dorato ritrae Maradona in una sagoma con la sovrimpressione del numero 10, oltre allo stemma del Club ovviamente.

Sia la tuta che la felpa si presentano con le bande verticali EA7, accompagnate dalla scritta D10S. Il resto ha tutti gli elementi necessari per una tuta o una felpa di buona qualità. Zip completa, polsini alle maniche, due tasche sui pantaloni per la tuta, mentre per la felpa troviamo il cappuccio con lacci e polsini alle maniche.

Come e dove acquistare la collezione D1OS

Il modo più veloce e sicuro in termini di costi e spedizioni è sicuramente Amazon.

Attraverso i nostri link arriverai direttamente ai prodotti corrispondenti ma, attenzione, dopo il nostro articolo D10S potrebbe andare a ruba. É una buona idea procedere immediatamente all’acquisto, come si vede dalle foto, l’estetica è davvero ispirazionale.

