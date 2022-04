Xiaomi 12: scheda tecnica e recensione sul nuovo top di gamma compatto 2022

Xiaomi ormai si è fatta apprezzare in tutto il mondo: la casa di telefonia cinese ha conquistato tutti con i suoi prodotti. Uno degli ultimi è Xiaomi 12 , il top di gamma della nuova serie. Appena sbarcato in Italia, il nuovo smartphone è acquistabile su Amazon nella taglia 8+156 GB o 8+256 GB. Puoi scegliere tra Xiaomi 12 , Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 X .

Xiaomi 12 scheda tecnica

Larghezza : 69,9 mm

: 69,9 mm Peso : 180 grammi

: 180 grammi Fotocamera: Principale 50 MP, Grandangolo 13 MP

Schermo : 6,28" AMOLED

: 6,28" AMOLED Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Batteria : 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 30 W

: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 30 W Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Queste le caratteristiche principali di Xiaomi 12, che si presenta quindi come un telefono molto leggero, con uno schermo altamente performante (dotato di ottima luminosità) e dalle dimensioni piuttosto compatte per i telefoni a cui siamo abituati oggi.

La versione Xiaomi 12 Pro, acquistabile anch'essa attraverso il link qui in basso, dispone di un display più grande e di alcune funzioni e caratteristiche più importanti. Naturalmente cambia il prezzo d'acquisto, che è più alto.

Xiaomi 12 recensione

Xiaomi 12 5G e Xiaomi 12 Pro sono tra i migliori telefoni top di gamma in circolazione. L'uscita di questo smartphone, tanto atteso in Italia, non ha deluso le aspettative e ancora una volta Xiaomi si è confermato un marchio di alta qualità.

Dotato della piattaforma mobile "Snapdragon 8 Gen 1" Xiaomi dispone di un processo tecnologico all'avanguardia a 4 nm. Le capacità della GPU sono aumentate del 30% in termini di rendering grafico e l' efficienza energetica è aumentata del 25%, Xiaomi 12 è in grado di offrire livelli di prestazioni ed efficienza energetica senza precedenti rispetto al suo predecessore

in termini di e l' è aumentata del 25%, Xiaomi 12 è in grado di offrire livelli di ed efficienza energetica rispetto al suo predecessore Il comparto fotografico di Xiaomi 12 è di tutto rispetto: fotocamera principale da 50 MP di livello professionale , una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. Per completare l'impressionante hardware, il dispositivo è inoltre dotato dell' algoritmo AI avanzato di Xiaomi in un'ampia gamma di scenari per abilitare capacità cinematografiche con effetti speciali professionali e opzioni creative tra cui Xiaomi ProFocus, cinema AI con un clic, ecc.

è di tutto rispetto: principale da 50 MP di livello , una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. Per completare l'impressionante hardware, il dispositivo è inoltre dotato dell' avanzato di Xiaomi in un'ampia gamma di scenari per abilitare capacità cinematografiche con effetti speciali professionali e opzioni creative tra cui Xiaomi ProFocus, cinema AI con un clic, ecc. L'esperienza visiva coinvolgente (grazie allo schermo Amoled) è anche completata da un'esperienza audio eccezionale. Alimentato da una coppia di altoparlanti simmetrici, Xiaomi 12 vanta un suono stereo di livello cinematografico fornito con SOUND BY Harman Kardon e supporta Dolby Atmos

coinvolgente (grazie allo schermo Amoled) è anche completata da un'esperienza audio eccezionale. Alimentato da una coppia di altoparlanti simmetrici, Xiaomi 12 vanta un suono stereo di livello cinematografico fornito con SOUND BY Harman Kardon e supporta Dolby Atmos Xiaomi 12 racchiude una batteria da 4.500 mAh nel suo corpo estremamente compatto, grazie al materiale della batteria aggiornato ad alta densità di potenza, per offrire un uso tutto il giorno e una vita libera dall'ansia della batteria. Per una migliore durata della batteria, Xiaomi AdaptiveCharge - L'algoritmo di ricarica intelligente di Xiaomi, funziona in tandem per apprendere il comportamento di ricarica notturna degli utenti e ottimizzarlo di conseguenza. Xiaomi 12 supporta anche la ricarica turbo Xiaomi da 67 W cablata e wireless da 50 W

Quanto costa Xiaomi 12? Il prezzo

Il costo di Xiaomi 12 varia in base al tipo di dispositivo che si vuole acquistare. Parliamo di smartphone top di gamma, quindi il prezzo non è certamente dei più bassi, ma se lo confrontiamo ad altri telefoni di questa fascia di prezzo, anche il costo diventa un elemento vantaggioso.

Xiaomi 12X è il meno caro della famiglia, seguito da Xiaomi 12. Il più costoso è ovviamente Xiaomi 12 Pro: acquistandolo su Amazon avrai la possibilità di pagare una cifra più bassa rispetto a molti altri rivenditori. E la consegna è gratuita!

