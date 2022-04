Festival di Cannes 2022: David Lynch, i rumors sul film segreto e...

Sarà per il personaggio misterioso, per il Festival di Cannes all'orizzonte, ma tutti parlano di David Lynch e il suo fantomatico film segreto. Dal 2006 il regista sembra non aver più lavorato a nessun film (sebbene ci siano all'appello un favoloso lungometraggio e la terza stagione di Twin Peaks), ma diverse voci in questo momento stanno parlando di una notizia sensazionale: sarebbe in programma un film per Cannes 2022.

Da chi proviene la news sul film di Lynch previsto per Cannes 2022?

E' Variety, il periodico settimanale incentrato sull'industria cinematografica, ad aver sostenuto la notizia basata su due loro fonti segrete. Sostengono che: "ci sarà un film di David Lynch che è stato completamente fuori dai radar e che vede come protagonista Laura Dern – sia come cameo che come ruolo secondario – insieme ad altri personaggi abituali di Lynch".

Il film di David Lynch a Cannes 2022: Fake o realtà?

Se si legge bene tra le righe, Variety e altri giornali internazionali, hanno utilizzato un'espressione ben precisa. Viene confermato il fatto che esistano delle voci sul fatto che David Lynch farà un film in programma per il Festival di Cannes 2022. Non viene confermato il fatto in sé, ma viene confermata l'esistenza delle voci. Dunque è ancora presto per capire se si tratta di una Fake News oppure di realtà. I Fan del regista sperano tutti che tali voci saranno presto confermate.

Un approfondimento su David Lynch: la vita, il lavoro e la cultura

David Keith Lynch nasce il 20 Gennaio 1946 a Missoula. Non tutti sanno che la sua prima professione è stata quella del pittore, infatti ha diverse opere d'arte esposti in musei e gallerie. David Lynch è anche un musicista, sebbene i più maliziosi direbbero che non ha mai avuto un grande seguito. Il motivo per cui David Lynch è un nome noto in tutto il mondo ovviamente riguarda il fatto che è riconosciuto come uno dei più importanti registi della nostra epoca. Ricopre spesso il ruolo del montatore, scenografo, attore, progettista del suono. Insomma David Lynch lavora davvero a tutto tondo nel mondo del Cinema e dell'arte più in generale.

Il libro è la ristampa del volume anni'90 dalla Baldini & Castoldi, dal titolo: "Lynch secondo Lynch".

In questa seconda edizione viene coperto anche il periodo di attività successivo al 1999. Si tratta di una panoramica di tutto il suo lavoro cinematografico a partire dai primi esperimenti, ma allo stesso tempo racconta la vita di un personaggio particolare e molto discusso.