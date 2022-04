Philips OneBlade: il regolabarba è in super sconto su Amazon

Il Philips QP2520/30 OneBlade è tra i migliori regolabarba sul mercato, Best-Seller di Amazon ed oggi in offerta al -32% . Abbiamo raccolto le caratteristiche e le impressioni degli utilizzatori.

Caratteristiche Philips OneBlade QP2520 e QP2530

Lama singola: permette di radere, regolare, ma anche definire qualunque lunghezza di barba.

Doppia protezione: i pettitini presenti sopra la lama forniscono la delicatezza del rasoio di sicurezza, con la tecnologia di Philips.

Utilizzo: grazie alla lama "chirurgica" può essere usato con o senza schiuma, in qualunque momento della giornata.

Ricarica: il OneBlade possiede una batteria ricaricabile che dura circa 45 minuti.

Durabilità: la lama dura circa 8 mesi (due rasature complete a settimana), prima di dover essere cambiata (una lama di ricambio è già inclusa).

Confezione: manico ricaricabile, protezione della lama, tre pettini per regolare la barba e lama di ricambio.

A livello di caratteristiche e durabilità, anche considerando che viene fornita una lama di riserva, questo prodotto è eccezionale nel rapporto qualità-prezzo, specialmente per chi intende avvicinarsi ad un monolama senza tuttavia rinunciare alla tecnologia. Un classico moderno marcato Philips garantisce affidabilità e manegevolezza: eccolo in offerta a 32€.

Recensioni e utilizzo dei consumatori

La maggior parte delle recensioni sono positive (più di 65.000 recensioni con il 72% a 5 stelle, il 18% a 4 stelle e il restante 10% da 3 a 1 stella).

Come nei casi più comuni, molte delle recensioni negative sono dovute a problemi di consegna non collegati ad Amazon (se si usa Prime questo problema non esiste).

Qualcuno lamenta poca profondità di rasatura, ma in realtà i commenti più positivi si riferiscono proprio all'alta profondità di rasatura. Il problema sta nel fatto che un mono-lama non è di immediato utilizzo, occorre un minimo di pratica, ma i risultati sono solitamente stupefacenti. Il mono-lama permette infatti di definire al meglio la propria barba e spesso di evitare irritazioni.

Se con un multi-lama capita spesso di irritarsi sotto l'area del mento, consigliamo di tentare con un mono-lama come questo. D'altra parte il prezzo è davvero conveniente, ed è il momento migliore per approfittarne, con un'offerta, ad oggi, che vede il Philips QP2520/30 OneBlade scontato del 32%.

Acquista ora Philips QP2520/30 OneBlade a 32€ in offerta!