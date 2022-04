Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 6: bestseller di Amazon a un prezzo super

Tra i migliori smartwatch Xiaomi c'è sicuramente Mi Smart Band 6: un orologio dalle prestazioni uniche e dal design accattivamente. Lo abbiamo selezionato tra i diversi smartwatch che si trovano oggi in circolazione per due motivi: il display e il prezzo .

Le prestazioni sono buone, nelle media, niente di eclatante ma più che sufficienti per chi vuole monitorare i propri allenamenti. Ciò che risalta all'occhio è sicuramente la risoluzione del display, che permette di vedere immagini e contenuti in maniera perfetta. E poi c'è il prezzo, che è il punto di forza di questo dispositivo. Già di per sè parte da un costo abbastanza basso per le caratteristiche che, poi in aggiunta c'è lo sconto Amazon. Il risultato è un'occasione clamorosa da non farsi sfuggire.

Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 6: le caratteristiche

Display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED 49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5; risoluzione 326 PPI , per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente

a schermo intero: 1.56” 49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5; , per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente Tracciamento Sport : 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate inclusi Pilates e Zumba; monitoraggio della salute: il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute

: per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate inclusi Pilates e Zumba; monitoraggio della salute: il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute Il monitoraggio del sonno è in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno; monitoraggio giornaliero della frequenza cardiaca anche tramite push

è in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno; monitoraggio giornaliero della frequenza cardiaca anche tramite push Cinturino Antibatterico Ag+; il materiale TPU presente all’interno del cinturino contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi

Ag+; il materiale TPU presente all’interno del cinturino contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi Utilizzo prolungato e ricarica semplificata : fino a 14 giorni di durata della batteria con un utilizzo standard; ricarica semplificata grazie al caricatore magnetico; resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m

: fino a 14 giorni di durata della batteria con un utilizzo standard; ricarica semplificata grazie al caricatore magnetico; resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m Nome dipartimento: Unisex adulto

Smartwatch Xiaomi: recensione Mi Smart Band 6

Xiaomi Mi Smart Band 6 possiamo definirlo un bracciale fitness, più che uno smatrwatch. Non perché non abbia le caratteristiche di uno smartwatch, ma perché è talmente comodo e leggero al polso che non sembra di indossare un orologio.

Lo smartwatch Xiaomi è la versione aggiornata degli smartband, gli orologi intelligenti di Xiaomi che hanno riscosso tanto successo sul mercato grazie al loro rapporto qualità-prezzo.

C'è da dire che Xiaomi, nella produzione di smartwatch, sembra aver trovato davvero l'innesto giusto: i suoi dispositivi sono assolutamente di valore, non hanno quasi nulla da invidiare ai top di gamma, eppure il loro prezzo è molto più basso.

Se non sei un professionista, che necessita di un monitoraggio ultra-preciso delle proprie prestazioni sportive, allora Xiaomi Mi Smart Band 6 può fare al caso tuo. Se è la prima volta che compri uno smartwatch, vai sul sicuro...

Quanto costa uno smatwatch Xiaomi?

Il prezzo di partenza dello smartwatch Xiaomi in questione è già abbastanza allettante: meno di 50 € per un dispositivo intelligente che permette di monitorare le tue attività motorie e che ti garantisce una gestione semplificata del tuo smartphone attraverso l'apposita connessione.

Tuttavia, Amazon ha deciso di applicare un ulteriore sconto del 27%: a queste condizioni lo smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 6 è scquistabile a soli 32,99 €. Un prezzo davvero incredibile per un orologio così. Se sei interessato all'acquisto, puoi procedere attraverso il link qui sotto.

Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon