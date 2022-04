Nuovo MotoGp 2022 per PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch: scendi in pista!

Finalmente è uscito il nuovo MotoGp 22, il gioco che in tanti aspettavano e che adesso è disponibile per tutte le migliori console: PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch .

Noi lo abbiamo provato e possiamo garantirvi che il videogame è assolutamente all'altezza. Il primo anno senza Valentino Rossi non delude e promette grandi gare per gli appassionati motociclisti virtuali.

Non c'è troppissima differenza rispetto a quello della scorsa edizione, sono state migliorate alcune cose, ci sono le modalità carriera, le svariate opzioni manageriali e tanto altro. Scopriamolo insieme. Se desideri acquistarlo, ti conviene farlo con gli sconti dedicati di Amazon, disponibili su tutte le console.

MotoGP 22 PS5: recensione

L'edizione per Play Station 5 di MotoGP 22 è sicuramente tra le più interessanti: le specifiche del DualSense permettono un'esperienza di gioco di assoluto livello, che garantisce una giocabilità più immersiva, che va oltre a quella classica del controller.

La recensione è assolutamente positiva: rispetto al vecchio gioco, MotoGP 22 ha migliorato la fisica della moto e il livello di simulazione, soprattuto nei freni e nel peso del pilota sulla moto. Gli amanti delle due ruote non rimarrano assolutamente delusi. Buoni passi avanti anche con l'intelligenza artificiale, che ha migliorato la giocabilità

Anche l'edizione Xbox ha superato abbondantemente la prova. La giocabilità qui è assolutamente valida e le diverse opzioni di gioco ti lasceranno senza parole.

Contiene i DLC : VIP Multiplyer Pack e Special Suits

: VIP Multiplyer Pack e Special Suits Riscalda i motori! Sta per iniziare l’esperienza di gioco MotoGP più coinvolgente e autentica di sempre! Virtuale e Reale non sono mai stati così simili!

non sono mai stati così simili! Esplora tutti i nuovi contenuti della Stagione 2022 di MotoGP . Più di 120 piloti, più di 20 circuiti ufficiali e tutte le emozioni del campionato ufficiale ti stanno aspettando!

. Più di 120 piloti, più di 20 circuiti ufficiali e tutte le emozioni del campionato ufficiale ti stanno aspettando! Vesti i panni di leggende come Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa all'apice della loro carriera. In ogni episodio affronterai diverse sfide rivivendo in prima persona i momenti più iconici del motomondiale.

MotoGP Switch: il videogioco per Nintendo

MotoGP per Nintendo Switch è ancora più conveniente dal punto di vista economico: il prezzo è sotto i 50 € e chi possiede una console Nintendo può fare questo acquisto senza rimorsi. Vi avvertiamo: i primi giri non saranno semplici, c'è da prenderci un po' la mano, soprattutto all'inizio, ma alla fine non riuscirete più a staccarvi.

Molto apprezabile, almeno secondo noi, il fatto che le moto più vecchie siano rappresentate con le loro specifiche, quelle originali. Tanta potenza e poca elettronica, ma è anche questo il bello. Clicca qui sotto per il gioco in versione Nintendo.

