Brita Filtri per acqua MAXTRA+ Pack da 6 filtri a un prezzo super

Nello specifico, i filtri Brita sono perfetti per depurare l'acqua ed eliminare tutte quelle particelle dannose, come calcio, cloro, calcare e rame. Se vuoi provarli, Amazon ha applicato un'offerta molto interessante. Scoprila attraverso il link qui sotto.

Cosa filtrano i filtri Brita per acqua?

Il filtri Brita sono molto utili per rendere l'acqua potabile, che beviamo quotidianamente, ancora più buona e quasi totalmente priva di particelle. Inoltre, i filtri Brita sono eco-friendly, perché permettono di ridurre in maniera considerevole il consumo di plastica. Quindi se ci tieni al pianeta in cui abiti, provalo solo per questo motivo!

La funzione principale dei filtri brita è però un'altra: quella di depurare l'acqua da tutte le particelle tossiche. Nello specifico, i filtri Brita riducono:

Il cloro (minimo 80%)

(minimo 80%) Il calcare (minimo 80%)

(minimo 80%) I metalli come piombo (minimo 90%)

come piombo (minimo 90%) Il rame (minimo 80%)

Quanto dura il filtro della Brita?

I filtri della Brita durano 4 settimane. Per capire quando cambiare il filtro, c'è il dispositivo posto sul coperchio della caraffa che ti ricorda quando sostituirlo. Insomma, il filtri Brita sono duraturi e molto semplici da utilizzare.

Come consiglia Brita, è sufficiente riempire d'acqua una caraffa o una ciotola, immergere il filtro BRITA MAXTRA+ nell'acqua fredda e agitarlo delicatamente per eliminare eventuali bolle d'aria. Inserite poi il filtro nell'imbuto della caraffa e fate scorrere l'acqua due volte attraverso il filtro.

Nulla di più semplice. Se vuoi anche tu provare finalmente dei filtri per l'acqua durevoli, efficaci e capaci di migliorare l'acqua potabile, prova i filtri Brita MAXTRA+ nella sua versione di pacchi da 6. Ne rimarrai sicuramente soddisfatto.

Dove si buttano i filtri della Brita?

In molti si chiedono dove buttare ii filtri Brita, dopo il loro utilizzo. In realtà basterebbe metterli nell'indifferenziata, però se si vuole fare un lavoro ancora più accurato è possibile separare l'involucro di plastica dal filtro, gettare quello nella plastica e il resto nell'indifferenziata.

Come detto, i filtri Brita sono eco-friendly, sia per il loro utilizzo finalizzato alla riduzione della plastica, sia nella loro costruzione che è pensata proprio per inquinare il meno possibile.

Se sei interessato a questo prodotto, puoi appronfire la conoscenza dei filtri Brita acquistandoli in offerta su Amazon. Puoi provarli e vedere se, effettivamente, il loro utilizzo migliori o meno l'acqua che bevi tutti i giorni.

Ricapitolando, i filtri Brita MAXTRA+ servono:

Per acqua filtrata Brita buona da bere ed eco-friendly: riduci la plastica monouso e cambia il mondo, un sorso alla volta

Riduce cloro (minimo 80%), calcare (minimo 80%), metalli come piombo (minimo 90%) e rame (minimo 80%)

Mezzi filtranti al suo interno: carboni attivi di origine naturale, resine a scambio ionico ed una maglia filtrante

Dura 4 settimane: il dispositivo posto sul coperchio della caraffa ti ricorda quando sostituirlo

Compatibili con tutte le caraffe filtranti Brita

Attenzione, non confondete l'acqua filtrata con quella distillata. I filtri Brita filtrano l'acqua, non la distillano: i processi sono alquanto diversi. Il primo riduce le sostanze presenti nell'acqua del rubinetto, migliorando l'aspetto e il sapore; il secondo è invece un processo che demineralizza compeltamente l'acqua!