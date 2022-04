Maxi offerta - Oral-B Cross Action testine per spazzolino elettrico - 10 pezzi

Amazon ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti una promozione davvero interessante: 10 testine per spazzolino elettrico alla metà del prezzo. Più del 50% di sconto su questo prodotto, ma solo per chi le compra entro un tempo limitato. Affrettati a scoprire l'offerta e sfruttala prima che scada!

Il beneficio di utilizzare uno spazzolino elettrico non è da sottovalutare. In molti pensano ancora che sia una trovata pubblicitaria, quella dello spazzolino elettrico. In realtà questo dispositivo garantisce un'igiene orale al di sopra della media: rimuovendo placca e residui di cibo con una semplicità notevole rispetto allo spazzolino normale.

L'offerta a tempo di Oral b Cross Action prevede 10 pezzi delle migliori testine per spazzolino elettrico ad un prezzo molto conveniente. Di seguito alcune informazioni sul prodotto:

Quali sono le migliori testine Oral B?

Le migliori testine in assoluto sono sicuramente le testine Oral B Cross Action, che garantiscono un effetto sbiancante e lucidante, al di sopra di qualsiasi altra testina per spazzolino elettrico.

Il prodotto in questione è adatto anche alle gengive più sensibili, che spesso sono vittime di arrossamente e irritazioni. Grazie all'alta tecnologia di cui dispongono sono in grado di accompagnare il lavaggio dei denti senza alcuna difficoltà.

Quanto costano le testine Oral B?

Grazie alla maxi-offerta pensata da Amazon, per un periodo di tempo limitato, le testine Oral B le paghi meno della metà del prezzo reale. Affrettati e scopri la promozione attraverso il link qui in fondo: se hai uno spazzolino elettrico, puoi fare una scorta delle migliori testine presenti sul mercato e pagare una cifra davvero irrisoria.

Inoltre, tutti i clienti Amazon, facendo l'ordine online, possono usufruire della garanzia che il gigante dell'e-commerce mette a disposizione. Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi. E la consegna è gratuita!

Testine Oral B Cross Action: le caratteristiche

Tra le migliori testine di ricambio Oral-B, il modello CrossAction è dotato di setole angolate a 16 gradi che attaccano la placca per rimuoverne fino al 100 % in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Le testine di ricambio CrossAction di Oral-B sono sviluppate con la tecnologia CleanMaximiser che trasforma le setole da verdi a gialle, per ottenere prestazioni ottimali e una pulizia migliore.

Le setole riescono ad arrivare in profondità negli spazi interdentali per rimuovere la placca e offrire una pulizia della bocca superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Compatibile con tutti gli spazzolini Oral-B, tranne Pulsonic e iO.