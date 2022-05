Offerta Climatizzatore Portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 P

Oltre alla mobilità, il climatizzatore portatile ti permette di introdurre dentro casa uno strumento che non necessita di opere muraie (come il condizionatore fisso) e che ti farà risparmiare un bel po'.

Climatizzatore portatile Dolceclima: le caratteristiche

Olimpia Spledid Dolceclima è un climatizzatore portatile in classe A, compatto (70 cm di altezza e 35 cm di larghezza) e a basso impatto ambientale. Con un capacità di refrigerazione: 8.000 btu/h e con gas refrigerante naturale R290 per il minimo impatto sul riscaldamento globale (gwp = 3).

Il climatizzatore Dolceclima è senza tanica: la condensa viene scaricata attraverso il tubo in dotazione. Dispone, inoltre, di un display touch e telecomando per impostare facilmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, auto, sleep, turbo, timer, standby. Ha una potenza sonora di 63 dB(A) e una pressione sonora: min-max 47-52 dB(A).

Quali sono i migliori climatizzatori portatili?

Il climatizzatore Olimpia Splendid Dolceclima è uno dei migliori condizionatori presenti sul mercato. Grazie alle sue diverse funzioni, rende il tuo ambiente fresco e vivibile. Oltre al raffreddamento e alla ventilazione, infatti, c'è anche la possibilità di utilizzare il climatizzatore per deumidificare l'ambiente circostante.

Come detto, la vera forza di questo climatizzatore è quella di essere molto semplice in tutto e per tutto: dall'installazione (che non richiede l'aiuto di un esperto) all'utilizzo (rapido e smart). Ma soprattutto, grazie alle sue dimensioni contenute, questo condizionatore non occupa neanche troppo spazio. Insomma, un affare davvero interessante, se si considera l'offerta applicata da Amazon in questi giorni.

Quanto raffredda il climatizzatore portatile Dolceclima?

Il climatizzatore Dolceclima Compact raffresca fino a 2,1 kW in classe A garantendo il minimo impatto sull'ambiente.

Modalità di funzionamento: Raffrescamento/ventilazione > Deumidificazione (elimina l’umidità per un’aria più sana e respirabile) > Automatica (modalità che ottimizza il consumo energetico) > Sleep (modalità silenziosa per il tuo benessere acustico e comfort durante le ore di riposo)> Turbo (massimizza la velocità di ventilazione).

Il climatizzatore Dolceclima è silenzioso?

Il climatizzatore portatile racchiude all’interno di un’unica unità tutta la tecnologia di un tradizionale climatizzatore fisso (composto di unità interna e unità esterna) e quindi anche il compressore stesso. E’ normale quindi che la rumorosità percepita non potrà essere allo stesso livello di quella di un climatizzatore fisso. Molti utenti che hanno scelto Olimpia Splendid sono rimasti molto soddisfatti del livello di silenziosità e comfort offerto dai climatizzatori portatili Dolceclima.

Accessori inclusi con il climatizzatore

Tubo flessibile da 1.5m per espulsione aria (modalità raffrescamento ed automatica), Terminale per tubo flessibile lato macchina e per installazione Slider, Slider per installazione a finestra scorrevole/ tapparella / Perno blocca Slider, Terminale tubo flessibile per installazione fissa a vetro o a muro, Flangia per installazione fissa fissa a vetro o a muro, 2x Coibentante per installazione Slider, Tasselli per flangia installazione fissa a muro, Telecomando, Tubo scarico condensa

