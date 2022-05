Mikasa FT5 FQ - Pallone Speciale da Footvolley in offerta su Amazon

Su Amazon è possibile acquistare il pallone professionale da footvolley scontato del 30%. Una buona occasione per chi desidera solo il meglio e non si accontenta di soluzioni alternative e di ripiego.

Pallone da footvolley in offerta su Amazon: acquista il Mikasa FT5 FQ

Cos'è il footvolley?

Il footvolley è uno sport nato in Brasile, precisamente a Rio de janeiro, negli anni '60. Alcuni ragazzi avevano cominciato a giocare in spiaggia a pallone su un campo da beachvolley, un po' per scherzo. Il divertimento era assicurato e, nel corso del tempo, lo sport si è diffuso a macchia d'olio, non solo in Sudamerica.

Oggi il footvolley è lo sport più praticato nelle spiagge brasiliane, ma anche in Europa e in Italia si sta diffondendo sempre di più. Si organizzano infatti dei tornei ad hoc e tanitssimi professionisti (calciatori ed ex calciatori) non possono proprio farne a meno.

Anche le societ sportive hanno avviato dei movimenti verso questo gioco: esistono infatti la Roma Footvolley, la Lazio Footvolley e tantissime altre squadre. A livello mediatico lo sport è stato portato alla ribalta da ex campioni, come Bobo Vieri che ogni estate organizza dei torne con altri calciatori.

Pallone da footvolley in offerta su Amazon: acquista il Mikasa FT5 FQ