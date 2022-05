I palloni da Beach Volley più venduti su Amazon

Il beachvolley è nato come variante della pallavvollo, ma nel corso degli anni ha ottenuto un'identità sempre più netta e autenticia, fino a diventare sport olimpico nel 1996.

Oggi il beachvolley è praticato da tantissime persone, sia professionisti, ma soprattutto a livello amatoriale lungo le spiagge di tutta Italia (e non solo) come sport e passatempo divertente per l'estate.

Si gioca, appunto, in spiaggia e prevede solitamente due squadre composte da due giocatori ciascuno. Le regole sono le stesse della pallavvolo, con qualche piccola variante. E poi ovviamente c'è il pallone: tra i migliori in circolazione ne abbiamo selezionati alcuni che puoi acquistare su Amazon ad un ottimo prezzo. Vediamoli insieme.

Pallone da beachvolley taglia 5

Peso e dimensioni ufficiali soddisfano gli standard del gameplay regolamentare per i tornei indoor e outdoor. La volley palla in pelle di dimensioni standard leggera con 260/280 g.

Durevole - La palla da beach volley termosaldata ha una migliore elasticità e sensazione rispetto alla pallone cucita a macchina. La tecnologia “termofissaggio” della palla volley permette una perfetta rotondità e un assorbimento d'acqua estremamente basso.

La superficie del palla beach volley è rinforzata con pelle in microfibra, che è molto elastica e può prevenire la deformazione. La morbidezza tra la gomma della fodera e la morbida palla soft volley, la giusta elasticità e una calzata facile da controllare. Forte densità del gas.

Official Rajvia: acquista il pallone su Amazon