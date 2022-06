Amonax - Set attrezzi palestra casa (ruota addominali, maniglie per flessioni, corda per saltare) in offerta

L'estate si avvicina e la prova costume incombe su tutti noi. Per farci trovare pronti alla bella stagione, un po' di allenamento non guasta. Ecco perché, oggi vi proponiamo questo set di attrezzi per l'allenamento a casa : un kit che comprende diversi attrezzi per poter svolgere qualsiasi tipo di esercizio e allenare ogni parte del corpo.

Il kit da palestra è adatto sia per uomini che per donne ed è completo di ogni attrezzo necessario al mantenimento dei propri muscoli.

Set attrezzi palestra casa su Amazon

Set attrezzi palestra casa: cosa comprende?

Il set di allenamento per la palestra a casa include vari strumenti che compongono un'attrezzatura per il fitness completa.

Nello specifico, il set Amonax di allenamento a casa include una ruota per addominali convertibile per l'allenamento degli addominali, un paio di maniglie per flessioni per le flessioni e una corda per saltare regolabile per bruciare calorie. Si tratta di un perfetto set fitness attrezzi casa per uomo e donna.

